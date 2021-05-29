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Генсек ООН призвал Путина и Байдена к диалогу о контроле над вооружениями

Он надеется, что переговоры российского и американского лидеров в Женеве будут конструктивными.

29 мая, 15:27
<p>Фото © Russian Foreign Ministry Press Office / Handout/Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Russian Foreign Ministry Press Office / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе встречи в июне обсудят режим контроля над вооружениями. Об этом сообщили в офисе генсекретаря.

"Генеральный секретарь приветствует извещение о том, что президент Путин и президент Байден встретятся в Женеве в следующем месяце, и надеется, что они вступят в конструктивный диалог о том, как оживить разоружение и контроль над вооружениями, в том числе через новое соглашение на смену СНВ-3", — говорится в заявлении организации.

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Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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