Генсек ООН призвал Путина и Байдена к диалогу о контроле над вооружениями
Он надеется, что переговоры российского и американского лидеров в Женеве будут конструктивными.
Фото © Russian Foreign Ministry Press Office / Handout/Anadolu Agency via Getty Images
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе встречи в июне обсудят режим контроля над вооружениями. Об этом сообщили в офисе генсекретаря.
"Генеральный секретарь приветствует извещение о том, что президент Путин и президент Байден встретятся в Женеве в следующем месяце, и надеется, что они вступят в конструктивный диалог о том, как оживить разоружение и контроль над вооружениями, в том числе через новое соглашение на смену СНВ-3", — говорится в заявлении организации.
Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.
Комментариев: 0