Генсек ООН призвал Путина и Байдена к диалогу о контроле над вооружениями

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе встречи в июне обсудят режим контроля над вооружениями. Об этом сообщили в офисе генсекретаря.

"Генеральный секретарь приветствует извещение о том, что президент Путин и президент Байден встретятся в Женеве в следующем месяце, и надеется, что они вступят в конструктивный диалог о том, как оживить разоружение и контроль над вооружениями, в том числе через новое соглашение на смену СНВ-3", — говорится в заявлении организации.