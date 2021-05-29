Азербайджан сообщил о готовности решить пограничный вопрос с Арменией
По словам премьер-министра страны, процесс демаркации рубежей должен строиться на серьёзной международно-правовой основе.
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Баку поддержал предложение Москвы по созданию трёхсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании глав правительств СНГ в Минске.
"Азербайджан начал процесс по определению своей приграничной инфраструктуры и готов решить вопрос приграничных линий с Арменией в конструктивном русле", — приводит слова Асадова его пресс-служба.
Премьер-министр отметил, что процесс определения приграничных линий должен основываться на серьёзной международно-правовой основе.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал, что Ереван в любой момент готов отвести войска от границы с Азербайджаном при условии, что аналогичные шаги будут сделаны и со стороны Баку.
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