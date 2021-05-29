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Азербайджан сообщил о готовности решить пограничный вопрос с Арменией

По словам премьер-министра страны, процесс демаркации рубежей должен строиться на серьёзной международно-правовой основе.

29 мая, 15:35
<p>Фото © Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency via Getty Images

Баку поддержал предложение Москвы по созданию трёхсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании глав правительств СНГ в Минске.

"Азербайджан начал процесс по определению своей приграничной инфраструктуры и готов решить вопрос приграничных линий с Арменией в конструктивном русле", — приводит слова Асадова его пресс-служба.

Премьер-министр отметил, что процесс определения приграничных линий должен основываться на серьёзной международно-правовой основе.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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