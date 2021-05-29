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В Иране не подтвердили сообщения о поставках нефти в США

В Тегеране назвали эту ситуацию интересной и нерациональной, ведь Вашингтон сам ввёл санкции против государства.

29 мая, 16:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство нефти Ирана не обладает данными о поставке нефти в США, соответствующих сообщений нет в официальных источниках. Об этом заявил представитель ведомства Касри Нури в беседе с РИА "Новости".

"Мы не можем высказывать реакцию об этих опубликованных новостях... Официально мы этого не делали. В наших официальных источниках нет таких сообщений. Мы не подтверждаем эту информацию", — сказал собеседник агентства.

Добыча нефти в США привела к экологической катастрофе

Добыча нефти в США привела к экологической катастрофе

Он добавил, что также нет данных о покупке США иранской нефти через третью страну. По словам Нури, сложившаяся ситуация является интересной и нерациональной, ведь Америка сама ввела санкции против Ирана. Он подчеркнул, что необходимы доказательства поставок.

Ранее Лайф рассказывал, что США второй раз за 30 лет импортировали из Ирана нефть. В статистике Минэнерго числится поставка объёмом 1,03 миллиона баррелей. При этом ещё одна поставка была зарегистрирована в октябре 2020 года, когда Америка конфисковала груз нефтепродуктов с четырёх танкеров.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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