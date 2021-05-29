В Иране не подтвердили сообщения о поставках нефти в США

Министерство нефти Ирана не обладает данными о поставке нефти в США, соответствующих сообщений нет в официальных источниках. Об этом заявил представитель ведомства Касри Нури в беседе с РИА "Новости".

"Мы не можем высказывать реакцию об этих опубликованных новостях... Официально мы этого не делали. В наших официальных источниках нет таких сообщений. Мы не подтверждаем эту информацию", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также нет данных о покупке США иранской нефти через третью страну. По словам Нури, сложившаяся ситуация является интересной и нерациональной, ведь Америка сама ввела санкции против Ирана. Он подчеркнул, что необходимы доказательства поставок.