"Затаённая обида на Лукашенко": Генерал СБУ отчитал Зеленского и объяснил поспешные санкции против Минска
По его мнению, это было поспешное решение, продиктованное исключительно эмоциями главы государства.
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Президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией исключительно из-за своей затаённой обиды на главу республики Александра Лукашенко. Такое заявление сделал генерал-майор СБУ Василий Вовк в эфире телеканала "Наш".
Он подчеркнул, что "власть не имеет права на эмоции ни в каком случае". По мнению генерала, Зеленский был обязан дождаться результатов расследования ICAO.
"Решение относительно Белоруссии было принято преждевременно, непродуманно, эмоционально. Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко, которая была глубоко затаённой, а тут появились отдушина и повод, чтобы выдать на-гора свои санкции. Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах", — заключил Вовк.
Напомним, что после инцидента с самолётом Ryanair 23 мая в Минске ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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