Президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией исключительно из-за своей затаённой обиды на главу республики Александра Лукашенко. Такое заявление сделал генерал-майор СБУ Василий Вовк в эфире телеканала "Наш".

Он подчеркнул, что "власть не имеет права на эмоции ни в каком случае". По мнению генерала, Зеленский был обязан дождаться результатов расследования ICAO.

"Решение относительно Белоруссии было принято преждевременно, непродуманно, эмоционально. Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко, которая была глубоко затаённой, а тут появились отдушина и повод, чтобы выдать на-гора свои санкции. Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах", — заключил Вовк.