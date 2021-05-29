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"Смените пластинку наконец": Британцы высмеяли генсека НАТО за слова о причастности России к инциденту с бортом Ryanair

Многих развеселило то, что заявления Столтенберга не подкреплено никакими доводами.

29 мая, 18:09
<p>Фото © Pedro Fiúza / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Pedro Fiúza / NurPhoto via Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг был высмеян жителями Британии за свои слова о причастности России к инциденту с самолётом Ryanair в Минске. Множество язвительных комментариев было опубликовано на сайте издания Daily Mail.

Бурную реакцию читателей вызвала новость о том, что во время выступления на палубе британского авианосца "Королева Елизавета" 28 мая Столтенберг заявил, что ему "трудно поверить", будто Москва непричастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились "очень тесные отношения". Многие жители Туманного Альбиона посчитали эти инсинуации крайне неубедительными.

"А как насчёт причастности ЦРУ к похищению Ассанжа? У Столтенберга есть какое-то мнение на этот счёт?"

Cannibal Culture

"И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец!"

Tigressor

"А я помню, как Соединённое Королевство недавно захватило иранский танкер. И как Австрия захватила боливийский самолёт с президентом страны на борту"

Suusi M-B

"Давайте будем честными: Протасевич — вовсе никакой не журналист, он обыкновенный радикал, который прежде был членом батальона "Азов"

Dekster

А один из комментаторов задался вопросом, что сделали бы Штаты, если бы попали в точно такую же ситуацию и над территорией их страны летел, к примеру, Сноуден. По его мнению, ЦРУ просто недовольно, что Лукашенко узнает, кто финансировал и руководил Романом, который воплощал в жизнь свои "идиотские идеи".

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Протасевич находился в розыске как боевик "Азова"

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Протасевич находился в розыске как боевик "Азова"

Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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