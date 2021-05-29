Генсек НАТО Йенс Столтенберг был высмеян жителями Британии за свои слова о причастности России к инциденту с самолётом Ryanair в Минске. Множество язвительных комментариев было опубликовано на сайте издания Daily Mail.

Бурную реакцию читателей вызвала новость о том, что во время выступления на палубе британского авианосца "Королева Елизавета" 28 мая Столтенберг заявил, что ему "трудно поверить", будто Москва непричастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились "очень тесные отношения". Многие жители Туманного Альбиона посчитали эти инсинуации крайне неубедительными.

"А как насчёт причастности ЦРУ к похищению Ассанжа? У Столтенберга есть какое-то мнение на этот счёт?" Cannibal Culture

"И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец!" Tigressor

"А я помню, как Соединённое Королевство недавно захватило иранский танкер. И как Австрия захватила боливийский самолёт с президентом страны на борту" Suusi M-B

"Давайте будем честными: Протасевич — вовсе никакой не журналист, он обыкновенный радикал, который прежде был членом батальона "Азов" Dekster