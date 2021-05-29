"Смените пластинку наконец": Британцы высмеяли генсека НАТО за слова о причастности России к инциденту с бортом Ryanair
Многих развеселило то, что заявления Столтенберга не подкреплено никакими доводами.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг был высмеян жителями Британии за свои слова о причастности России к инциденту с самолётом Ryanair в Минске. Множество язвительных комментариев было опубликовано на сайте издания Daily Mail.
Бурную реакцию читателей вызвала новость о том, что во время выступления на палубе британского авианосца "Королева Елизавета" 28 мая Столтенберг заявил, что ему "трудно поверить", будто Москва непричастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились "очень тесные отношения". Многие жители Туманного Альбиона посчитали эти инсинуации крайне неубедительными.
"А как насчёт причастности ЦРУ к похищению Ассанжа? У Столтенберга есть какое-то мнение на этот счёт?"
"И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец!"
"А я помню, как Соединённое Королевство недавно захватило иранский танкер. И как Австрия захватила боливийский самолёт с президентом страны на борту"
"Давайте будем честными: Протасевич — вовсе никакой не журналист, он обыкновенный радикал, который прежде был членом батальона "Азов"
А один из комментаторов задался вопросом, что сделали бы Штаты, если бы попали в точно такую же ситуацию и над территорией их страны летел, к примеру, Сноуден. По его мнению, ЦРУ просто недовольно, что Лукашенко узнает, кто финансировал и руководил Романом, который воплощал в жизнь свои "идиотские идеи".
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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