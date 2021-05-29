Врач назвал витамин для борьбы с постоянной мигренью

Мигрень мало того что крайне неприятна, так ещё и нарушает работу мозга, замедляя его когнитивные функции. Однако регулярное употребление витамина В2 (рибофлавина) поможет избежать надоедливую головную боль, рассказал в беседе с Daily Express невролог Марк Грин.

Для восполнения запасов этого витамина вовсе необязательно пропивать дорогие курсы таблеток или вводить его инвазивным путём: достаточно просто правильно питаться. Рибофлавин в достатке содержится в самых обычных продуктах – мясе, рыбе, птице, печени, почках, смородине, грибах и орехах. Только готовить их лучше на пару, потому что витамин B2 растворяется в воде, соответственно, при варке часть его теряется. По словам Грина, этот витамин улучшает здоровье мозга и уменьшает головные боли.

"Среди немногих витаминов, которые я использую в своей клинической практике, он помогает чаще, чем другие, которые используют многие неврологи", – заключил врач.