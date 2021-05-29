Путин поприветствовал участников и гостей конкурса "Детская Новая волна — 2021"

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна – 2021". Текст приветствия был опубликован на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что "легендарный "Артек" снова становится центром притяжения для одарённых ребят из разных стран, предоставляет им прекрасную возможность выступить на сцене, продемонстрировать зрителям и строгому жюри свой талант, получить бесценный опыт общения с признанными мэтрами современной эстрады и, конечно, подружиться со сверстниками, познакомиться с достопримечательностями Крыма".

"Убеждён, что традиционно гостеприимная, тёплая атмосфера популярного конкурса подарит всем самые добрые эмоции и впечатления", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин пожелал успехов и всего наилучшего участникам конкурса, который в этом году проходит в крымском МДЦ "Артек" 29–30 мая.