"Не храните лекарства в ванной": 10 советов от врачей, которые могут спасти кому-то жизнь

Пользовательница MakingSomething2 поинтересовалась у врачей, зарегистрированных на Reddit, какие факты из их сферы должны знать абсолютно все. В подборке ниже — десять самых популярных ответов под постом.

История болезни должна отскакивать от зубов

"Самое важное правило: знайте свою историю болезней и таблетки, которые вы принимали. Медкарты слишком неэффективны, чтобы на них можно было положиться, особенно если вы наблюдались в разных больницах и поликлиниках", — peateargriffon.

Не прекращайте приём раньше, чем сказал врач

"Не прекращайте принимать таблетки, потому что сами так решили. Просто... не надо. И неважно, насколько хорошо вы сейчас себя чувствуете. Не останавливайте приём, пока этого вам не скажет ваш врач", — buttercup987.

Купите весы

"Следите за своим весом. Быстрая непреднамеренная потеря веса часто является признаком серьёзных проблем", — serac145.

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Не лгите врачам о том, сколько вы пьёте

"Если вас положили в больницу, не лгите о том, сколько вы пьёте. Если вы резко прекратите, это вызовет синдром отмены, но мы хотя бы сможем дать вам нужные медикаменты, чтобы его избежать. Так безопаснее и для вас, и для нас. Никто не будет вас осуждать — это просто забота о вашей жизни", — golson3.

Сбить температуру не значит вылечить

"Если у вашего ребёнка высокая температура, а вы дадите ему парацетамол или ибупрофен, чтобы снизить температуру... Это ещё не значит, что вы его вылечили! Вы лишь временно избавляетесь от симптомов, но он всё ещё болен. И, ради всего святого, не отправляйте его в таком состоянии в школу или куда-то ещё, чтобы он всех перезаражал", — SmthgWicked.

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"Шансы предотвратить рак намного выше, чем его вылечить"

"Меры по профилактике рака намного более эффективны, чем по его лечению. Не курите. Пользуйтесь солнцезащитным кремом. Не пейте слишком много. Занимайтесь спортом и ешьте эти чёртовы овощи! Эти привычки реально снижают риск того, что вы когда-то окажетесь в кабинете онколога", — noobwithboobs.

Никаких лекарств в ванной

"Не храните лекарства в аптечке в ванной. Пар от душа и перепады температуры ухудшают качество препарата. Храните в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей. Просто же", — rofosho.

Стесняться докторов — себе дороже

"Неважно, как сильно вы запустили ситуацию, не нужно стыдиться докторов. Уж поверьте, мы видели и похуже", — buttercup987.

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Каждую родинку — на анализ

"Появилась родинка — сразу идёте её проверять к врачу. Тем более если она побаливает или кровоточит", — orchidbonsai.

Нет, ментальные проблемы не пройдут сами собой