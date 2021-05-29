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Звезда телешоу натянула маленький купальник, устав от издевательств над её складками и целлюлитом

После того как Малин вышла из абьюзивных отношений, она поняла, что стоит любить себя, несмотря ни на что.

29 мая, 14:00

Фото © Instagram / missmalinsara

Популярная 28-летняя звезда телешоу "Остров любви" Малин Андерссон теперь может себе позволить любой купальник, несмотря на лишний вес, что она набрала на карантине. Девушка из Бедфордшира, Великобритания, отправилась в отпуск вместе со своим мужем и ребёнком на остров в Карибском море, откуда и стала присылать фанатам открытки.

Фото © Instagram / missmalinsara

Фото © Instagram / missmalinsara

На них молодая мама позировала в откровенном купальнике зелёного цвета, который идеально подходил к её загорелой коже и светлым волосам. А золотые серьги сочетались с жёлтыми вставками на бикини. От любого, даже самого естественного макияжа Малин решила отказаться, ведь всё равно его бы смыло морской водой. Зато так она смогла лишний раз напомнить о том, как важно быть натуральной и любить себя любой.

Фото © Instagram / missmalinsara

Фото © Instagram / missmalinsara

Когда склонная к полноте девушка снималась в телешоу, она очень сильно переживала из-за своей внешности, моря себя голодом и часами позируя перед камерой, чтобы получилось удачное фото. На них она выходила худой и подтянутой, но очень грустной. Комплексы только ухудшились, когда Малин начала встречаться с парнем, который поднимал на неё руку и унижал её. За это он даже получил срок.

Фото © Instagram / missmalinsara

Фото © Instagram / missmalinsara

Но после расставания с ним звезда телешоу поняла, что все злые вещи, которые он ей говорил, были неправдой. Девушка научилась любить себя и не стесняться своего тела. Теперь она может себе позволить надеть открытый купальник даже с лишним весом, ведь поклонники блогерши всё равно придут в восторг.

Ты прекрасна со всех ракурсов!

emsharplesreiki888

Выглядишь потрясающе, подруга!


aliceymt

Малин, ты такая милая и красивая! Не вздумай меняться)))

connord19932017

Модель так устала от ретуши фотографов, что выбрала самый горячий ракурс, чтобы показать растяжки

Модель так устала от ретуши фотографов, что выбрала самый горячий ракурс, чтобы показать растяжки

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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