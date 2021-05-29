Звезда телешоу натянула маленький купальник, устав от издевательств над её складками и целлюлитом

Популярная 28-летняя звезда телешоу "Остров любви" Малин Андерссон теперь может себе позволить любой купальник, несмотря на лишний вес, что она набрала на карантине. Девушка из Бедфордшира, Великобритания, отправилась в отпуск вместе со своим мужем и ребёнком на остров в Карибском море, откуда и стала присылать фанатам открытки.

Фото © Instagram / missmalinsara

На них молодая мама позировала в откровенном купальнике зелёного цвета, который идеально подходил к её загорелой коже и светлым волосам. А золотые серьги сочетались с жёлтыми вставками на бикини. От любого, даже самого естественного макияжа Малин решила отказаться, ведь всё равно его бы смыло морской водой. Зато так она смогла лишний раз напомнить о том, как важно быть натуральной и любить себя любой.

Фото © Instagram / missmalinsara

Когда склонная к полноте девушка снималась в телешоу, она очень сильно переживала из-за своей внешности, моря себя голодом и часами позируя перед камерой, чтобы получилось удачное фото. На них она выходила худой и подтянутой, но очень грустной. Комплексы только ухудшились, когда Малин начала встречаться с парнем, который поднимал на неё руку и унижал её. За это он даже получил срок.

Фото © Instagram / missmalinsara

Но после расставания с ним звезда телешоу поняла, что все злые вещи, которые он ей говорил, были неправдой. Девушка научилась любить себя и не стесняться своего тела. Теперь она может себе позволить надеть открытый купальник даже с лишним весом, ведь поклонники блогерши всё равно придут в восторг.

Ты прекрасна со всех ракурсов! emsharplesreiki888

Выглядишь потрясающе, подруга!

aliceymt