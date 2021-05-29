Не все герои носят плащи: Что известно о недовольном парне, который спасает мир от глупых лайфхаков
Хаби за короткий срок стал невероятно популярен у людей, уставших от неправдоподобных советов с просторов соцсетей.
Простой 21-летний парень Хаби Лейм, чьё настоящее имя Хабане, родился в Сенегале, а сейчас живёт в Италии. Он устал видеть в соцсетях глупые лайфхаки, которые, по обещаниям создателей, за пять минут способны буквально изменить жизнь. Поэтому он стал снимать в тикток-аккаунт свои разоблачения, которые очевидны для любого логичного человека.
Видео © TikTok / khaby.lame
В роликах Хаби сперва показывает видео лайфхака, а затем с очень недовольным лицом предлагает свой вариант, который занимает куда меньше сил и времени. После этого он указывает на результат рукой, качает головой и выключает камеру. Забавный парень настолько понравился пользователям "Тиктока", что его ролики принялись набирать сотни миллионов лайков.
Он слишком умный для этого мира
Его выражение лица — это просто что-то
Вещи, которые я узнал в школе, — 0%. Вещи, которые я узнал из его роликов, — 100%
Фото © Instagram / khaby00
Сейчас у Хаби 60,3 млн подписчиков и более 806 млн лайков — он считается самым популярным тиктокером в Италии. В комментариях его актёрским талантом восторгаются люди со всего мира, поддерживая необычную идею парня. В своих роликах он затрагивает различные сферы повседневной жизни: уборку и готовку, отдых дома и на природе, а также многое другое.
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