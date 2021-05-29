Подруги позировали для совместного фото, не подозревая, что за их спинами прячется кричащий призрак

Ребекка из Ковентри, Британия, месяцами мучилась бессонницей. Виной тому одна фотография, которая может убедить в существовании призраков даже самых ярых скептиков. Снимок сделали во время домашних посиделок Глассбороу и шести её подруг. Все улыбаются и держат в руках напитки. Одна загвоздка — кажется, фигур в кадре не семь, а восемь.

Фото © Rebecca Glassborrow

На снимок каким-то образом попала измождённая женщина с длинными тёмными волосами. Жуткий силуэт стоит за толпой девушек. Рассмотрев кадр на вечеринке, Ребекка сразу вспомнила слухи о том, что несколько лет назад в одной из квартир дома жилец умер прямо в ванной. Теперь женщина уверена: неприкаянный призрак утопленницы бродит по квартирам и пугает всех подряд.

Фото © Rebecca Glassborrow

От этой фотографии по спине мурашки бегут. Она реально очень жуткая. Мы подумали: "О, что это?" Очень странно. Мы все немного испугались, огляделись, как бы спрашивая, что это могло быть. Но ничего не увидели — силуэт появился только на фотографии. Некоторые узнали в нём девушку с каштановыми волосами Ребекка Глассбороу

С тех пор прошло больше полугода, и сейчас Ребекка и её подруги просто шутят над тем странным случаем, но так было не всегда. Первые месяцы девушка едва могла уснуть по ночам, вспоминая жуткий призрак женщины с фото, пишет Daily Star.