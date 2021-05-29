"Унеси или убей": Почтальон заплакал от смеха, прочтя записку с просьбой спасти от паука-захватчика
Вместо того чтобы вызвать дезинфектора, владелец дома понадеялся на смелость почтальона.
Недавно почтальон, чьё имя не сообщается, приехал на адрес, чтобы передать корреспонденцию жителям дома. Но вместо того, чтобы по-быстрому кинуть конверты и побежать по своим делам, работнику пришлось задержаться — рядом с почтовым ящиком была закреплена записка, адресованная именно ему. Прочитав, мужчина не смог сдержать смех.
Достопочтенный господин почтальон!
О гонец с посылками и счетами за коммуналку, обращаюсь к тебе в сей день с одной единственной просьбой. Есть паук, что живёт по правую сторону от врат моих. Сдаётся, держит он почту мою в плену. Только смог бы ты избавить дом наш от его напасти проклятой. Унеси иль убей изуверски — тебе решать, я же в вечных должниках останусь.
Подписываюсь, жилец. Паук выглядит так →🕷
Помог ли почтальон красноречивому жильцу, к сожалению, неизвестно. Но работник сразу же сфотографировал уморительную записку и поделился ею с администраторами инстаграм-аккаунта neighborsfromhell (соседи из ада), пишет Mirror.
Гиф © Giphy
Пост с запиской мигом стал почти самым популярным в профиле. Комментаторы разделились. Пока одни пользователи соцсети восхищались слогом автора, другие негодовали из-за его просьбы. Если не хочешь избавляться от паука сам — вызывай дезинфектора, но при чём тут почтальон?
Достань метлу и сделай сам, в чём проблема?
Что за ерунда? Почему он просит это у почтальона
WOW-news
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