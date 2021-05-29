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"Унеси или убей": Почтальон заплакал от смеха, прочтя записку с просьбой спасти от паука-захватчика

Вместо того чтобы вызвать дезинфектора, владелец дома понадеялся на смелость почтальона.

29 мая, 07:00

Фото © Instagram / neighborsfromhell

Недавно почтальон, чьё имя не сообщается, приехал на адрес, чтобы передать корреспонденцию жителям дома. Но вместо того, чтобы по-быстрому кинуть конверты и побежать по своим делам, работнику пришлось задержаться — рядом с почтовым ящиком была закреплена записка, адресованная именно ему. Прочитав, мужчина не смог сдержать смех.

Фото © Instagram / neighborsfromhell

Фото © Instagram / neighborsfromhell

Достопочтенный господин почтальон!

О гонец с посылками и счетами за коммуналку, обращаюсь к тебе в сей день с одной единственной просьбой. Есть паук, что живёт по правую сторону от врат моих. Сдаётся, держит он почту мою в плену. Только смог бы ты избавить дом наш от его напасти проклятой. Унеси иль убей изуверски — тебе решать, я же в вечных должниках останусь.

Подписываюсь, жилец. Паук выглядит так →🕷

Перевод записки

Помог ли почтальон красноречивому жильцу, к сожалению, неизвестно. Но работник сразу же сфотографировал уморительную записку и поделился ею с администраторами инстаграм-аккаунта neighborsfromhell (соседи из ада), пишет Mirror.

Гиф © Giphy

Пост с запиской мигом стал почти самым популярным в профиле. Комментаторы разделились. Пока одни пользователи соцсети восхищались слогом автора, другие негодовали из-за его просьбы. Если не хочешь избавляться от паука сам — вызывай дезинфектора, но при чём тут почтальон?

Достань метлу и сделай сам, в чём проблема?

diannelanders

Что за ерунда? Почему он просит это у почтальона

jesse_s_summers

Девушка купила шикарный б/у пиджак, но душераздирающая записка внутри заставила её ужаснуться

Девушка купила шикарный б/у пиджак, но душераздирающая записка внутри заставила её ужаснуться

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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