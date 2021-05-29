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Бабушка, которая пережила блокаду Ленинграда, поразила пользователей TikTok своей энергией в 99 лет

Нине Георгиевне Сахарновой было всего 20 лет, когда её родной Ленинград попал в блокаду. С тех пор прошли десятилетия, и сейчас старушка рассказывает молодому поколению об ужасах и моментах радости во время войны.

29 мая, 06:00

Кадры из видео © TikTok / vikana2705

Все ролики с Ниной Георгиевной помогает снимать и публикует в своём аккаунте vikana2705 её внучка Вероника Колдина. Поначалу девушка 1990 года рождения поинтересовалась у бабушки, родившейся в 1921-м, не хочет ли она записать пару развлекательных видео. Они быстро попали "в реки", но зрители поняли, что петербурженка может рассказать много чего намного интереснее, чем тренды с переодеванием, которыми кишит соцсеть.

Сначала развлекательное что-то снимали, как с переодеванием у нас были тренды, а потом люди начали задавать вопросы про войну, про блокаду, то есть люди сами начали делать наш контент

Вероника Колдина

Кадры из видео © TikTok / vikana2705

Теперь почти каждый ролик Нины Георгиевны — это ответ на вопрос одного из 80 тысяч подписчиков. За несколько недель ветеран, кажется, успела рассказать огромную часть своего прошлого: о жизни в Ленинграде во время блокады, о её снятии, о Дне Победы, о своём отношении к правителям Советского Союза.

Но среди фанатов блокадницы есть и те, кто интересуется её настоящим: недавно поклонник спросил, как женщине удаётся сохранять такую энергию, когда не за горой столетний юбилей. Ответ есть.

Нужно жить и жить. Любить людей, Родину, своих близких. И делать зарядку утром

Нина Георгиевна

Кадры из видео © TikTok / vikana2705

Кадры из видео © TikTok / vikana2705

Кстати, по паспорту Нине Георгиевне до столетия ещё придётся подождать — в графе "дата рождения" у старушки стоит 1924 год. Как рассказала женщина, во всём виноваты паспортистки. Они так написали единицу, что она стала похожу на четвёрку. Но, помолодев на три года, блокадница решила всё оставить как есть

...получилась как четвёрка. А я не возражала. Во-первых, я молодо выглядела, во-вторых, мне нужно было учиться продолжать. Я так и оставила

Нина Георгиевна

Семья из Балашихи доказала, что у "Тиктока" ещё есть шанс, снимая смешные видео не хуже Голливуда

Семья из Балашихи доказала, что у "Тиктока" ещё есть шанс, снимая смешные видео не хуже Голливуда

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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