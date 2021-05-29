Бабушка, которая пережила блокаду Ленинграда, поразила пользователей TikTok своей энергией в 99 лет

Все ролики с Ниной Георгиевной помогает снимать и публикует в своём аккаунте vikana2705 её внучка Вероника Колдина. Поначалу девушка 1990 года рождения поинтересовалась у бабушки, родившейся в 1921-м, не хочет ли она записать пару развлекательных видео. Они быстро попали "в реки", но зрители поняли, что петербурженка может рассказать много чего намного интереснее, чем тренды с переодеванием, которыми кишит соцсеть.

Сначала развлекательное что-то снимали, как с переодеванием у нас были тренды, а потом люди начали задавать вопросы про войну, про блокаду, то есть люди сами начали делать наш контент

Теперь почти каждый ролик Нины Георгиевны — это ответ на вопрос одного из 80 тысяч подписчиков. За несколько недель ветеран, кажется, успела рассказать огромную часть своего прошлого: о жизни в Ленинграде во время блокады, о её снятии, о Дне Победы, о своём отношении к правителям Советского Союза.

Но среди фанатов блокадницы есть и те, кто интересуется её настоящим: недавно поклонник спросил, как женщине удаётся сохранять такую энергию, когда не за горой столетний юбилей. Ответ есть.