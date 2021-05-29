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Уилл Смит похвастался, как выглядит его тело спустя 3 недели после фото "его самой заплывшей формы"

Удивительными результатами актёр поделился в "Инстаграме", собрав миллионы лайков и десятки тысяч восторженных комментариев.

29 мая, 09:00

Фото © Instagram/willsmith

Всего три недели назад 52-летний американский актёр Уилл Смит привёл в недоумение своих подписчиков, опубликовав фото и видео с лишним весом. Звезда призналась, что набрала немало килограммов за время карантина и под конец поняла, что так нельзя продолжать. Комик принялся следить за питанием и усиленно тренироваться, выкладывая отчёты из зала.

Видео © Instagram/willsmith

И всего за три недели ему удалось избавиться от большего числа килограммов, что он и продемонстрировал в свежем ролике. Уилл Смит заметил, что путь ещё далёк от завершения, но результаты его уже радуют. На видео он стоит на вращающейся платформе, которая позволяет показать успехи звезды со всех сторон. Можно заметить, что у актёра значительно уменьшился живот и наметился пресс.

Фото © Instagram/willsmith

Фото © Instagram/willsmith

Когда слова не расходятся с делом!


kaigreene

Ооооо, мой мальчик решил раскачаться!

1nexkiid

Ну всё, хватит с меня чипсов, побежал записываться в зал


followthelita

Фото © Instagram/willsmith

Фото © Instagram/willsmith

Видео комик подписал так: "В погоне за счастьем!" Что сразу же отослало фанатов к его знаменитой картине, в которой он играет отца-одиночку, пытающегося всеми способами заработать и устроить жизнь для себя и сына. Свою борьбу с лишними килограммами Уилл Смит решил задокументировать и выпустить небольшой YouTube-сериал, в котором примут участие различные спортсмены, эксперты в области похудения, врачи и другие специалисты.

Эллиот Пейдж разделся у бассейна, чтобы впервые показать, как выглядит его тело после удаления груди

Эллиот Пейдж разделся у бассейна, чтобы впервые показать, как выглядит его тело после удаления груди

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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