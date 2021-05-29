Уилл Смит похвастался, как выглядит его тело спустя 3 недели после фото "его самой заплывшей формы"

Всего три недели назад 52-летний американский актёр Уилл Смит привёл в недоумение своих подписчиков, опубликовав фото и видео с лишним весом. Звезда призналась, что набрала немало килограммов за время карантина и под конец поняла, что так нельзя продолжать. Комик принялся следить за питанием и усиленно тренироваться, выкладывая отчёты из зала.

Видео © Instagram/willsmith

И всего за три недели ему удалось избавиться от большего числа килограммов, что он и продемонстрировал в свежем ролике. Уилл Смит заметил, что путь ещё далёк от завершения, но результаты его уже радуют. На видео он стоит на вращающейся платформе, которая позволяет показать успехи звезды со всех сторон. Можно заметить, что у актёра значительно уменьшился живот и наметился пресс.

Фото © Instagram/willsmith

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kaigreene

Ооооо, мой мальчик решил раскачаться! 1nexkiid

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followthelita

Фото © Instagram/willsmith