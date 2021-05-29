Красавица очаровывает в два счёта любого, кто не знает, что раньше это был наркозависимый мальчик
Детство девушки было сущим кошмаром, но она честно говорит о его ужасах и о том, что совершила трансгендерный переход.
Блогерша Жасмин Вайн из Австралии подкупает своей внешностью: милым лицом, хрупкой фигурой, выразительными глазами и длинными чёрными волосами. Девушка ведёт тикток, где более 21 тыс. подписчиков, и не скрывает, что в прошлом она была парнем.
Жасмин ещё в детстве поняла, что ощущает себя в своём теле странно. Но к этим проблемам добавились издевательства со стороны сверстников и сложная обстановка в семье. Девушка выросла в бедности и с малых лет была знакома с жестоким обращением и несправедливостью, пишет Bored Panda.
Фото © Instagram / jasmine.vinee. Скриншот © TikTok / jasminevinee
В первый раз мне захотелось покончить с собой в семь лет. Моя жизнь дома была полна насилия, мои родители часто выбирали наркотики вместо еды, и я уже тогда стала социальным изгоем. Ни у кого из членов моей семьи не было работы. Они научили меня, как получить максимальную отдачу от государственных систем, и даже воровать
Когда блогерше было 14, она решила, что пора что-то менять, и начала гормональную терапию, чтобы совершить трансгендерный переход. Но конец неприятностям это не положило. Жасмин пристрастилась к запрещённым веществам и угодила в психиатрическую клинику. Спустя время девушка поняла, что нужно решать не только внешние проблемы, но и внутренние.
У меня была наркозависимость. Мне поставили диагноз: депрессия, биполярное расстройство, паническое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство и ещё бог знает что. Я скатилась на дно и провела какое-то время в психиатрической больнице. Я лишилась родителей
Потребовалось несколько лет работы с психотерапевтами и психологами, прежде чем Жасмин смогла начать нормальную жизнь и наконец почувствовала себя счастливой. За это время из мальчика-подростка она превратилась в девушку, которая не боится рассказывать о своём сложном опыте в соцсетях.
WOW-girls
Муж бросил модель-"инопланетянку" из Киева, узнав, каким образом ей достаются деньги
вчера в 14:20
В Сети отыскали новые фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей и сейчас живёт в Испании
вчера в 11:11
Деми Роуз надела платье с таким опасным вырезом, что одно неверное движение опозорило бы её навсегда
вчера в 05:40
Комментариев: 0