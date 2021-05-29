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Красавица очаровывает в два счёта любого, кто не знает, что раньше это был наркозависимый мальчик

Детство девушки было сущим кошмаром, но она честно говорит о его ужасах и о том, что совершила трансгендерный переход.

29 мая, 12:00

Фото © Instagram / jasmine.vinee

Блогерша Жасмин Вайн из Австралии подкупает своей внешностью: милым лицом, хрупкой фигурой, выразительными глазами и длинными чёрными волосами. Девушка ведёт тикток, где более 21 тыс. подписчиков, и не скрывает, что в прошлом она была парнем.

Фото © Instagram / jasmine.vinee

Фото © Instagram / jasmine.vinee

Жасмин ещё в детстве поняла, что ощущает себя в своём теле странно. Но к этим проблемам добавились издевательства со стороны сверстников и сложная обстановка в семье. Девушка выросла в бедности и с малых лет была знакома с жестоким обращением и несправедливостью, пишет Bored Panda.

Фото © Instagram / jasmine.vinee. Скриншот © TikTok / jasminevinee

Фото © Instagram / jasmine.vinee. Скриншот © TikTok / jasminevinee

В первый раз мне захотелось покончить с собой в семь лет. Моя жизнь дома была полна насилия, мои родители часто выбирали наркотики вместо еды, и я уже тогда стала социальным изгоем. Ни у кого из членов моей семьи не было работы. Они научили меня, как получить максимальную отдачу от государственных систем, и даже воровать

Жасмин Вайн

Фото © Instagram / jasmine.vinee

Фото © Instagram / jasmine.vinee

Когда блогерше было 14, она решила, что пора что-то менять, и начала гормональную терапию, чтобы совершить трансгендерный переход. Но конец неприятностям это не положило. Жасмин пристрастилась к запрещённым веществам и угодила в психиатрическую клинику. Спустя время девушка поняла, что нужно решать не только внешние проблемы, но и внутренние.

У меня была наркозависимость. Мне поставили диагноз: депрессия, биполярное расстройство, паническое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство и ещё бог знает что. Я скатилась на дно и провела какое-то время в психиатрической больнице. Я лишилась родителей

Жасмин Вайн

Фото © Instagram / jasmine.vinee

Фото © Instagram / jasmine.vinee

Потребовалось несколько лет работы с психотерапевтами и психологами, прежде чем Жасмин смогла начать нормальную жизнь и наконец почувствовала себя счастливой. За это время из мальчика-подростка она превратилась в девушку, которая не боится рассказывать о своём сложном опыте в соцсетях.

Девушке советовали ампутировать её гигантскую ногу, но она пошла наперекор всем и стала моделью

Девушке советовали ампутировать её гигантскую ногу, но она пошла наперекор всем и стала моделью

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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