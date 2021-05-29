Онищенко объяснил, почему версию о лабораторном происхождении ковида нельзя доказать

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщение о том, что западные учёные якобы нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса. Он отметил, что на данный момент ни одна из версий не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию.

"Сегодня и та и другая версия не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает. У неё нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию", — приводит слова академика РАН РИА "Новости".

Онищенко отметил, что в настоящее время самая главная задача — делать прививки и соблюдать санитарные правила. По словам депутата, это важнейшие элементы мер безопасности страны.