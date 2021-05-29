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Онищенко объяснил, почему версию о лабораторном происхождении ковида нельзя доказать

Бывший главный санитарный врач отметил, что в этом виноваты США, которые 20 лет назад вышли из важного международного соглашения.

29 мая, 21:03
<p>Фото © ТАСС / Михаил Почуев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщение о том, что западные учёные якобы нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса. Он отметил, что на данный момент ни одна из версий не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию.

"Сегодня и та и другая версия не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает. У неё нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию", — приводит слова академика РАН РИА "Новости".

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Онищенко отметил, что в настоящее время самая главная задача — делать прививки и соблюдать санитарные правила. По словам депутата, это важнейшие элементы мер безопасности страны.

Напомним, ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский учёный Биргер Соренсен заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. Специалисты проанализировали эксперименты, которые проводились учёными в Ухани в период между 2002 и 2019 годами, и пришли к выводу, что их китайские коллеги, в том числе совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-CoV-2. Затем, по мнению специалистов, они попытались "замести следы" таким образом, чтобы все улики указывали на естественное происхождение вируса.

Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении коронавируса

Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении коронавируса

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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