Онищенко объяснил, почему версию о лабораторном происхождении ковида нельзя доказать
Бывший главный санитарный врач отметил, что в этом виноваты США, которые 20 лет назад вышли из важного международного соглашения.
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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщение о том, что западные учёные якобы нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса. Он отметил, что на данный момент ни одна из версий не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию.
"Сегодня и та и другая версия не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает. У неё нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию", — приводит слова академика РАН РИА "Новости".
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Онищенко отметил, что в настоящее время самая главная задача — делать прививки и соблюдать санитарные правила. По словам депутата, это важнейшие элементы мер безопасности страны.
Напомним, ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский учёный Биргер Соренсен заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. Специалисты проанализировали эксперименты, которые проводились учёными в Ухани в период между 2002 и 2019 годами, и пришли к выводу, что их китайские коллеги, в том числе совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-CoV-2. Затем, по мнению специалистов, они попытались "замести следы" таким образом, чтобы все улики указывали на естественное происхождение вируса.
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