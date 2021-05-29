В Белоруссии рассказали, о чём Путин и Лукашенко договорились в Сочи
Переговоры глав государств продолжались в южном городе на протяжении двух дней.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Сергей Ильин
Президент России и лидер Белоруссии Александр Лукашенко договорились на встрече в Сочи о перечислении Минску второго транша российского государственного кредита и о рейсах компании "Белавиа" в города РФ. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого".
"Окончательно решён вопрос о перечислении второго транша государственного кредита. Достигнута договорённость об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия в ближайшее время получит от России транш в 500 миллионов долларов.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов. 29 мая президенты продолжили общение, но уже в неформальной обстановке.
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