В Белоруссии рассказали, о чём Путин и Лукашенко договорились в Сочи

Президент России и лидер Белоруссии Александр Лукашенко договорились на встрече в Сочи о перечислении Минску второго транша российского государственного кредита и о рейсах компании "Белавиа" в города РФ. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого".

"Окончательно решён вопрос о перечислении второго транша государственного кредита. Достигнута договорённость об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города", — говорится в сообщении.