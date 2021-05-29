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"США делали то же самое, а никто даже не пикнул": Норвежцы раскритиковали позицию стран НАТО по Белоруссии

Читатели издания Resett отметили, что задержанный в Минске Роман Протасевич сотрудничал с неонацистами и это было хорошо известно.

29 мая, 20:29
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Норвежские читатели оценили статью журналиста Бьёрна Нистада об инциденте с самолётом Ryanair в Белоруссии в издании Resett. В материале автор оценил "бескомпромиссный подход" президента республики Александра Лукашенко к оппозиции и выразил несогласие с позицией Запада по Минску.

Большинство пользователей оказались солидарными с автором, указав на подобные ситуации, инициированные странами НАТО.

"Что меня поразило, так это дружное осуждение. А ведь когда-то то же самое сделали США, никто даже не пикнул", отметил один из читателей.

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"Смените пластинку наконец": Британцы высмеяли генсека НАТО за слова о причастности России к инциденту с бортом Ryanair

Многие пользователи положительно оценили действия властей Белоруссии в ситуации с экстренной посадкой лайнера, отметив, что "террорист был задержан", а самолёт отправился к месту назначения.

"Этот человек тесно сотрудничал с нацистами на Украине, и это отлично задокументировано", высказался пользователь с ником Andres об арестованном основателе телеграм-канала NEXTA Романе Протасевиче.

Нацист в овечьей шкуре: как вышло, что лидером белорусских протестов стал боевик из "Азова"

Нацист в овечьей шкуре: как вышло, что лидером белорусских протестов стал боевик из "Азова"

Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении. Что касается Протасевича, то стало известно, что он находился в международном розыске как боевик неонацистского батальона "Азов".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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