"США делали то же самое, а никто даже не пикнул": Норвежцы раскритиковали позицию стран НАТО по Белоруссии

Читатели издания Resett отметили, что задержанный в Минске Роман Протасевич сотрудничал с неонацистами и это было хорошо известно.