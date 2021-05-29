"США делали то же самое, а никто даже не пикнул": Норвежцы раскритиковали позицию стран НАТО по Белоруссии
Читатели издания Resett отметили, что задержанный в Минске Роман Протасевич сотрудничал с неонацистами и это было хорошо известно.
Фото © ТАСС / Zuma
Норвежские читатели оценили статью журналиста Бьёрна Нистада об инциденте с самолётом Ryanair в Белоруссии в издании Resett. В материале автор оценил "бескомпромиссный подход" президента республики Александра Лукашенко к оппозиции и выразил несогласие с позицией Запада по Минску.
Большинство пользователей оказались солидарными с автором, указав на подобные ситуации, инициированные странами НАТО.
"Что меня поразило, так это дружное осуждение. А ведь когда-то то же самое сделали США, никто даже не пикнул", — отметил один из читателей.
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Многие пользователи положительно оценили действия властей Белоруссии в ситуации с экстренной посадкой лайнера, отметив, что "террорист был задержан", а самолёт отправился к месту назначения.
"Этот человек тесно сотрудничал с нацистами на Украине, и это отлично задокументировано", — высказался пользователь с ником Andres об арестованном основателе телеграм-канала NEXTA Романе Протасевиче.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении. Что касается Протасевича, то стало известно, что он находился в международном розыске как боевик неонацистского батальона "Азов".
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