Фильмы "Брат" и "Брат-2" выйдут на Netflix
Посмотреть картины на стриминговой платформе можно будет уже в первый день лета.
Кадр из фильма "Брат" / "Кинопоиск"
Известные российские криминальные драмы режиссёра Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2" выйдут на американском стриминговом видеосервисе Netflix. Как сообщили на официальном сайте компании, это произойдёт 1 июня.
"Брат" выходит во вторник", — говорится в анонсе.
В этот же день на платформе состоится премьера второй части картины. Фильм "Брат" вышел на экраны в 1997 году. Драму "Брат-2" зрители увидели в 2000 году. Главные роли в обеих частях исполнили Сергей Бодров — младший и Виктор Сухоруков, композитором выступил Вячеслав Бутусов.
Ранее Netflix объявил о старте съёмок сериала "Анна К" по мотивам легендарного романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную роль в проекте сыграет российская актриса Светлана Ходченкова.
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