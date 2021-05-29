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Фильмы "Брат" и "Брат-2" выйдут на Netflix

Посмотреть картины на стриминговой платформе можно будет уже в первый день лета.

29 мая, 20:16
<p>Кадр из фильма "<a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/576825/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Брат</a>" / "Кинопоиск"</p>

Кадр из фильма "Брат" / "Кинопоиск"

Известные российские криминальные драмы режиссёра Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2" выйдут на американском стриминговом видеосервисе Netflix. Как сообщили на официальном сайте компании, это произойдёт 1 июня.

"Брат" выходит во вторник", — говорится в анонсе.

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В этот же день на платформе состоится премьера второй части картины. Фильм "Брат" вышел на экраны в 1997 году. Драму "Брат-2" зрители увидели в 2000 году. Главные роли в обеих частях исполнили Сергей Бодров — младший и Виктор Сухоруков, композитором выступил Вячеслав Бутусов.

Ранее Netflix объявил о старте съёмок сериала "Анна К" по мотивам легендарного романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную роль в проекте сыграет российская актриса Светлана Ходченкова.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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