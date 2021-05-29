Фильмы "Брат" и "Брат-2" выйдут на Netflix

Известные российские криминальные драмы режиссёра Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2" выйдут на американском стриминговом видеосервисе Netflix. Как сообщили на официальном сайте компании, это произойдёт 1 июня.

В этот же день на платформе состоится премьера второй части картины. Фильм "Брат" вышел на экраны в 1997 году. Драму "Брат-2" зрители увидели в 2000 году. Главные роли в обеих частях исполнили Сергей Бодров — младший и Виктор Сухоруков, композитором выступил Вячеслав Бутусов.