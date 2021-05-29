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Премьер Британии Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс

По данным СМИ, на церемонии, которая прошла в Вестминстерском соборе, присутствовало всего 30 человек.

29 мая, 19:47
<p>Борис Джонсон и Кэрри Саймондс. Фото © ТАСС / EPA</p>

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс. Фото © ТАСС / EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на своей невесте Кэрри Саймондс. Об этом сообщает The Sun.

По данным СМИ, церемония прошла в Вестминстерском соборе. Всего на ней присутствовало около 30 человек, включая сына пары Уилфреда, родившегося в мае 2020 года. Политик с невестой прошлись под классическую музыку к алтарю, зачитали клятвы и поцеловались. Очевидцы рассказали, что церемония продолжалась полтора часа, всё это время собор был закрыт для посетителей.

"Он был так счастлив, как только вы можете себе представить, он выглядел очень хорошо в нарядном костюме. Она шла по проходу, и он не сводил с неё глаз", — приводит издание слова одного из работников собора.

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Для 56-летнего Джонсона этот брак стал третьим. Впервые он женился в 1987 году на сокурснице по Оксфорду Аллегре Мостин-Оуэн. Спустя три года пара развелась. В 1993 году второй избранницей действующего британского премьера стала Марина Уилер, дочь журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера. Этот брак продлился 25 лет.

Ранее Лайф рассказывал, как британцев позабавил внешний вид Бориса Джонсона во время тренировки в парке.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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