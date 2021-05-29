Ольга В. и Евгений К. из Санкт-Петербурга, которые рухнули с балкона третьего этажа в ходе бурной ссоры, ругались из-за измен женщины. Об этом Лайфу рассказала знакомая пострадавшей.

По её словам, Ольга вела разгульный образ жизни, она родила двух сыновей от разных отцов. Младшего мальчика, которого женщина родила от Евгения, горе-мать часто оставляла с малознакомыми людьми, когда уходила в загул. Также знакомая отметила, что это не первое падение Ольги с балкона — в прошлый раз она вывалилась с четвёртого этажа.

Коллеги петербурженки, которая последние полтора месяца работала поваром в столовой, подтвердили, что женщина действительно злоупотребляла спиртным, однако на работе она не появлялась в нетрезвом виде. Время от времени Ольга просила выходные, так как, по её словам, не с кем было оставить сына. Кроме того, на работе она рассказывала о частых конфликтах с мужем. При этом коллеги отзываются об Ольге как о хорошей женщине и любящей матери.