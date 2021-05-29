Умер легендарный 224-сантиметровый игрок НБА Марк Итон

Марк выступал за "Юту" с 1982 по 1993 год, сыграв в общей сложности 875 матчей за клуб в регулярных чемпионатах, ещё 74 встречи он провёл в плей-офф. Центровой в сезоне 1984/1985 установил рекорд всех времён НБА по общему количеству блок-шотов (456). Также ему принадлежит рекорд по среднему количеству блок-шотов в одной игре за карьеру (3,5). В 1989 году он принимал участие в "Матче всех звёзд", а в 1995 году "Юта" вывела из обращения игровой номер Итона (53).