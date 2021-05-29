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Угроза взрыва на борту самолёта Москва — Симферополь не подтвердилась

В ходе проверки на воздушном судне не обнаружили никаких взрывных устройств.

29 мая, 18:48
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Самолёт Москва — Симферополь, вылет которого отложили для проверки из-за сообщения об угрозе взрыва, вылетел из столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Самолёт полностью проверили, никаких взрывных устройств не обнаружено, угроза оказалась ложной. Борт вылетел из Шереметьево в Симферополь", — уточнил собеседник агентства.

Аэропорт Шереметьево получил анонимное сообщение об угрозе взрыва

Аэропорт Шереметьево получил анонимное сообщение об угрозе взрыва

Ранее стало известно, что неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолёта Москва — Симферополь, вылетающего из Шереметьево.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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