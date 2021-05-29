Угроза взрыва на борту самолёта Москва — Симферополь не подтвердилась
В ходе проверки на воздушном судне не обнаружили никаких взрывных устройств.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Самолёт Москва — Симферополь, вылет которого отложили для проверки из-за сообщения об угрозе взрыва, вылетел из столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Самолёт полностью проверили, никаких взрывных устройств не обнаружено, угроза оказалась ложной. Борт вылетел из Шереметьево в Симферополь", — уточнил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолёта Москва — Симферополь, вылетающего из Шереметьево.
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