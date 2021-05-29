В США закончились провалом испытания противоракет системы Aegis

Испытания противоракеты SM-6 корабельной системы противоракетной обороны Aegis в США закончились неудачей. Об этом сообщает сайт противоракетного агентства Минобороны страны.

В ходе испытаний планировалось продемонстрировать возможности перехвата баллистической ракеты средней дальности корабельными системами Aegis. Для уничтожения целей выпустили две противоракеты Standard Missile 6 Dual II. Однако перехватить цель не удалось. В данный момент идёт "разбор полётов" и определение причины неудачи.