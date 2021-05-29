В США закончились провалом испытания противоракет системы Aegis
В ходе теста планировалось продемонстрировать возможности перехвата баллистической ракеты средней дальности, но что-то пошло не так.
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Испытания противоракеты SM-6 корабельной системы противоракетной обороны Aegis в США закончились неудачей. Об этом сообщает сайт противоракетного агентства Минобороны страны.
В ходе испытаний планировалось продемонстрировать возможности перехвата баллистической ракеты средней дальности корабельными системами Aegis. Для уничтожения целей выпустили две противоракеты Standard Missile 6 Dual II. Однако перехватить цель не удалось. В данный момент идёт "разбор полётов" и определение причины неудачи.
Ранее в США рассказали о новом оружии, способном ударить по Москве из Лондона. Оно будет способно поражать цели на расстоянии как минимум 2776 километров.
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