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В США закончились провалом испытания противоракет системы Aegis

В ходе теста планировалось продемонстрировать возможности перехвата баллистической ракеты средней дальности, но что-то пошло не так.

29 мая, 18:55
<p>Фото © Steve Parsons / PA Images via Getty Images</p>

Фото © Steve Parsons / PA Images via Getty Images

Испытания противоракеты SM-6 корабельной системы противоракетной обороны Aegis в США закончились неудачей. Об этом сообщает сайт противоракетного агентства Минобороны страны.

В ходе испытаний планировалось продемонстрировать возможности перехвата баллистической ракеты средней дальности корабельными системами Aegis. Для уничтожения целей выпустили две противоракеты Standard Missile 6 Dual II. Однако перехватить цель не удалось. В данный момент идёт "разбор полётов" и определение причины неудачи.

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Ранее в США рассказали о новом оружии, способном ударить по Москве из Лондона. Оно будет способно поражать цели на расстоянии как минимум 2776 километров.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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