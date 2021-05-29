Основатель российского инфобизнеса Парабеллум умер в 46 лет из-за коронавируса

Основатель российского инфобизнеса Андрей Косырин, также известный как Андрей Парабеллум, умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщила его команда в "Инстаграме".

"Андрей в начале мая заболел CoViD-19. Несколько недель болезнь активно развивалась, несмотря на все усилия врачей. Было сделано всё возможное и невозможное. Однако сегодня Андрея не стало. <...> Команда, друзья, все близкие и родные Андрею люди — все мы безмерно скорбим", — говорится в сообщении.

Формат и дата прощания с Косыриным станут известны позднее. Команда Парабеллума заверила, что все его проекты продолжат развиваться и обязательства, взятые перед клиентами и партнёрами, будут выполняться.

Андрей Косырин родился в 1974 году в Орле. По окончании НИУ "МГСУ" он переехал в Канаду, где основал компанию Xpress Software Inc. Парабеллум изучал системы бизнес-тренингов, в том числе перенимая опыт японских и американских коучей. Вернувшись в Россию, основал собственную программу.