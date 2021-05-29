"Белавиа" решила снизить потери от санкций полётами в страны СНГ
Ранее некоторые государства отказались пускать белорусские самолёты в своё воздушное пространство.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Белорусская авиакомпания "Белавиа" намерена увеличить полёты в страны СНГ, чтобы покрыть убытки от закрытия авиасообщения между другими государствами из-за инцидента с самолётом Ryanair. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Уверен, что "Белавиа" выстроит ту бизнес-модель, которая позволит компенсировать проблематику, существующую сегодня с Западом. Актуальны [для Белоруссии] направления во все страны СНГ, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, в направлении Байкала, Алтая, есть масса прекрасных уголков России, эти направления нужно развивать белорусам", — заявил Снопков.
Он подчеркнул намерение авиакомпании наращивать полёты в те страны, куда пускают граждан Белоруссии. Снопков выразил уверенность, что перевозчику удастся выйти из сложившейся ситуации "другой и лучше".
Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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