"Белавиа" решила снизить потери от санкций полётами в страны СНГ

Белорусская авиакомпания "Белавиа" намерена увеличить полёты в страны СНГ, чтобы покрыть убытки от закрытия авиасообщения между другими государствами из-за инцидента с самолётом Ryanair. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Уверен, что "Белавиа" выстроит ту бизнес-модель, которая позволит компенсировать проблематику, существующую сегодня с Западом. Актуальны [для Белоруссии] направления во все страны СНГ, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, в направлении Байкала, Алтая, есть масса прекрасных уголков России, эти направления нужно развивать белорусам", — заявил Снопков.