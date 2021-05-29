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В Москве боец MMA Дибиров жестоко избил ехавшего на самокате мужчину

Правоохранители уже задержали спортсмена, он находится в отделении полиции.

29 мая, 19:56
<p>Гарун Дибиров. Фото © Соцсети</p>

Гарун Дибиров. Фото © Соцсети

Боец смешанных единоборств Гарун Дибиров избил 25-летнего мужчину в Москве. По предварительным данным, пострадавший ехал на самокате и якобы не уступил спортсмену дорогу, после чего в ход пошли кулаки. Инцидент произошёл накануне вечером на Первомайской улице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в ходе конфликта боец нанёс оппоненту несколько ударов, после чего тот упал. Спортсмена оттащили очевидцы происшествия. В результате нападения потерпевший получил серьёзные травмы, он был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас мужчина находится в реанимации, у него диагностировали сотрясение головного мозга и перелом костей черепа.

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Нападавшего бойца задержали полицейские. По данному факту уже возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Хулиганство". В ГСУ СКР по Москве подтвердили информацию об инциденте, при этом не называя имени спортсмена.

Добавим, что Дибиров является призёром чемпионата России по кунг-фу саньда 2013 года. Он провёл три боя в ММА, одержал одну победу и потерпел два поражения.

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Ранее сообщалось, что под Калининградом сын депутата жестоко избил лежащего без сознания подростка.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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