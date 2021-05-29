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В Ереване назвали приемлемым предложение России по ситуации на армяно-азербайджанской границе

И.о. вице-премьера республики Григорян сообщил, что Армения письменно представила Москве свою позицию 19 мая.

29 мая, 20:12
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Мгер Григорян назвал приемлемым предложение России по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Армянская сторона письменно представила свою позицию российским коллегам 19 мая. В соответствии с этим уточнением линии границы могут обсуждаться только в том случае, если азербайджанские воинские части покинут территорию Армении", — приводит слова Григоряна агентство "Арменпресс".

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Также политик отметил, что Ереван настаивает на возвращении военнопленных.

Ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании глав правительств СНГ в Минске заявил о готовности решить пограничный вопрос с Арменией.

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Напомним, в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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