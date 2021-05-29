В Ереване назвали приемлемым предложение России по ситуации на армяно-азербайджанской границе

"Армянская сторона письменно представила свою позицию российским коллегам 19 мая. В соответствии с этим уточнением линии границы могут обсуждаться только в том случае, если азербайджанские воинские части покинут территорию Армении", — приводит слова Григоряна агентство "Арменпресс".

Напомним, в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.