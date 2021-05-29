В центре Петербурга автобус влетел в перебегающую дорогу на красный девушку

В центре Петербурга автобус влетел в перебегающую на красный девушку. Видео © LIFE

В центре Санкт-Петербурга автобус на скорости сбил девушку, которая хотела перебежать дорогу на пешеходном переходе. При этом по кадрам с места ЧП, имеющимся в распоряжении Лайфа, видно, что транспортное средство двигалось на зелёный сигнал светофора, а для пешеходов горел красный.

Пострадавшая смотрела направо, хотя автобус двигался с другой стороны дороги. В определённый момент девушка выбежала на проезжую часть, и в этот момент в неё влетел автобус. Инцидент случился на Невском проспекте. После столкновения девушка отлетела на несколько метров, она не могла встать, и к ней сразу же подбежали свидетели происшествия.

Также известно, что в результате удара пострадала одна из пассажирок автобуса. Она не удержалась после резкого торможения автобуса и разбила голову. Её и первую пострадавшую доставили в больницу.