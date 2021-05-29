"Челси" обыграл "Манчестер Сити" и выиграл Лигу чемпионов

Лондонский "Челси" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче ещё одну команду из Англии — "Манчестер Сити" — со счётом 1:0. Единственный мяч забил немецкий полузащитник Кай Хаверц.

Стоит отметить, что решающая игра ЛЧ вышла куда более зрелищной, нежели финал ЛЕ. Обе команды готовы были атаковать, хотя Хосеп Гвардиола немного изменил привычную схему, чем пытался удивить "Челси". Однако лондонцы, судя по всему, готовы были к любым построениям "Ман Сити", а потому ещё до перерыва сумели забить — отличился Кай Хаверц.

Футболистам "Сити" нужно было спасать этот финал, однако что бы они не предпринимали — забить не получалось. Хосеп Гвардиола, как бы не старался, а расколоть твёрдый орешек Томаса Тухеля и его "Челси" не получилось. Лондонцы стояли до последнего. В итоге минимальная победа "аристократов", которые, несмотря на далеко не самый лучший сезон, становятся победителями Лиги чемпионов.