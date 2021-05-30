Супруга 92-летнего Николая Добронравова рассказала о его состоянии после коронавируса
Самого его на съёмках передачи не было, поэтому другие гости и ведущий пожелали ему крепкого здоровья.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Известная советская пианистка и композитор Александра Пахмутова рассказала о состоянии своего 92-летнего супруга, актёра Николая Добронравова, который зимой перенёс коронавирус. Женщина стала одним из гостей телеведущего Андрея Малахова в передаче "Привет, Андрей!".
"Спасибо, лучше! Лучше всё, будем надеяться", — сказала 91-летняя артистка.
Самого Добронравова в студии не было. Другие гости программы, в частности народный артист РФ Павел Овсянников, пожелали актёру крепкого здоровья.
Ранее Лайф рассказывал, что в возрасте 46 лет от коронавируса скончался основатель российского инфобизнеса Андрей Косырин, также известный как Андрей Парабеллум.
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