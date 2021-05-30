Супруга 92-летнего Николая Добронравова рассказала о его состоянии после коронавируса

Известная советская пианистка и композитор Александра Пахмутова рассказала о состоянии своего 92-летнего супруга, актёра Николая Добронравова, который зимой перенёс коронавирус. Женщина стала одним из гостей телеведущего Андрея Малахова в передаче "Привет, Андрей!".

"Спасибо, лучше! Лучше всё, будем надеяться", — сказала 91-летняя артистка.

Самого Добронравова в студии не было. Другие гости программы, в частности народный артист РФ Павел Овсянников, пожелали актёру крепкого здоровья.