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Супруга 92-летнего Николая Добронравова рассказала о его состоянии после коронавируса

Самого его на съёмках передачи не было, поэтому другие гости и ведущий пожелали ему крепкого здоровья.

30 мая, 06:14
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Известная советская пианистка и композитор Александра Пахмутова рассказала о состоянии своего 92-летнего супруга, актёра Николая Добронравова, который зимой перенёс коронавирус. Женщина стала одним из гостей телеведущего Андрея Малахова в передаче "Привет, Андрей!".

"Спасибо, лучше! Лучше всё, будем надеяться", — сказала 91-летняя артистка.

Пахмутова и её муж Добронравов госпитализированы с ковидом

Пахмутова и её муж Добронравов госпитализированы с ковидом

Самого Добронравова в студии не было. Другие гости программы, в частности народный артист РФ Павел Овсянников, пожелали актёру крепкого здоровья.

Ранее Лайф рассказывал, что в возрасте 46 лет от коронавируса скончался основатель российского инфобизнеса Андрей Косырин, также известный как Андрей Парабеллум.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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