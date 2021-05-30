В рамках акции "Добрая суббота" российским школьникам рассказали о правилах безопасности
В мероприятии приняли участие школьники из разных регионов страны, например из Московской, Пензенской, Самарской, Кировской областей, Краснодарского края и других.
Фото © VK / "Большая перемена"
29 мая прошла традиционная акция "Добрая суббота", организованная в рамках всероссийского конкурса "Большая перемена". Проект является частью президентской платформы "Россия — страна возможностей". Мероприятие проходило онлайн в социальной сети. Об этом сообщается в сообществе "Большая перемена" во "ВКонтакте".
Накануне школьных каникул дети из разных регионов услышали о правилах поведения в городе и действиях при чрезвычайных ситуациях. Особое внимание было уделено безопасности на дорогах.
В мероприятии приняли участие школьники из разных регионов России, например из Московской, Пензенской, Самарской, Кировской областей, Краснодарского края и других.
Ранее Лайф рассказывал, что более 25 тысяч человек стали победителями проектов платформы "Россия — страна возможностей". За всё время её действия в мероприятиях приняли участие более пяти миллионов человек. Среди них много школьников и студентов.
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