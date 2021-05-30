В МЧС предупредили об опасности плавания на надувных матрасах

Плавание в водоёмах на надувных матрасах в России опасно для жизни и запрещено, однако ответственность за это не предусматривается. О чём перед началом купального сезона сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрей Печенин в интервью ТАСС.

"Очень часто мы наблюдаем, что используют надувные матрасы, совершенно не подозревая о той опасности, которая может произойти, особенно на больших водоёмах", — отметил спасатель.

Печенин напомнил о случаях, когда течением, ветром или волнами матрас уносило далеко от берега и приходилось вызывать МЧС. Кроме того, такое средство может сдуться или лопнуть во время плавания. Печенин пояснил, что матрасами чаще пользуются те, кто плохо держится на воде, однако подобные плавсредства создают ложное чувство безопасности.