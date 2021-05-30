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В МЧС предупредили об опасности плавания на надувных матрасах

Там отметили, что подобные плавсредства создают ложное чувство безопасности — их легко уносит течением, ветром или волнами далеко от берега.

30 мая, 05:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Плавание в водоёмах на надувных матрасах в России опасно для жизни и запрещено, однако ответственность за это не предусматривается. О чём перед началом купального сезона сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрей Печенин в интервью ТАСС.

"Очень часто мы наблюдаем, что используют надувные матрасы, совершенно не подозревая о той опасности, которая может произойти, особенно на больших водоёмах", — отметил спасатель.

Нижегородец открыл купальный сезон заплывом на надувном матрасе в луже — видео

Нижегородец открыл купальный сезон заплывом на надувном матрасе в луже — видео

Печенин напомнил о случаях, когда течением, ветром или волнами матрас уносило далеко от берега и приходилось вызывать МЧС. Кроме того, такое средство может сдуться или лопнуть во время плавания. Печенин пояснил, что матрасами чаще пользуются те, кто плохо держится на воде, однако подобные плавсредства создают ложное чувство безопасности.

Ранее Лайф писал о том, что Роспотребнадзор оценил ситуацию с ковидом в Крыму в день открытия купального сезона.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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