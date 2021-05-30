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Семь человек погибли в результате падения частного самолёта в озеро в США

Причины катастрофы пока не известны. Началось расследование авиаинцидента.

30 мая, 05:13

Семь человек погибли в результате крушения частного самолёта Cessna C501 в американском штате Теннесси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд.

"Судя по всему, на борту находились семь человек. Все они признаны погибшими", — говорится в публикации.

Самолёт с семью пассажирами рухнул в озеро в США

Самолёт с семью пассажирами рухнул в озеро в США

Пока причины авиакатастрофы неизвестны. Уточняется, что лайнер следовал по маршруту в штат Флорида, но рухнул в озеро вскоре после взлёта.

Ранее Лайф сообщал, что в Ливии во время военного парада упал истребитель МиГ-21. Момент крушения попал на видео.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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