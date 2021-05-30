Семь человек погибли в результате падения частного самолёта в озеро в США
Причины катастрофы пока не известны. Началось расследование авиаинцидента.
Семь человек погибли в результате крушения частного самолёта Cessna C501 в американском штате Теннесси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд.
"Судя по всему, на борту находились семь человек. Все они признаны погибшими", — говорится в публикации.
Пока причины авиакатастрофы неизвестны. Уточняется, что лайнер следовал по маршруту в штат Флорида, но рухнул в озеро вскоре после взлёта.
Ранее Лайф сообщал, что в Ливии во время военного парада упал истребитель МиГ-21. Момент крушения попал на видео.
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