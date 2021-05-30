Вакцины против коронавируса могут быть менее эффективными для женщин, чем для мужчин. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на новые данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Специалисты определили, что вакцина Pfizer/BioNTech имеет показатель эффективности 96,4 процента у мужчин, но лишь 93,7 процента у женщин. В то же время Moderna обладает эффективностью 95,4 процентов у мужчин и 93,1 процентов у женщин. Разница видна и при использовании препарата от Johnson & Johnson: прививка уменьшает риск тяжёлого течения болезни на 68,8 процентов у мужчин и 63,4 у женщин.

Отмечается, что такие результаты "немного озадачили" учёных, ведь, как правило, ответ женской иммунной системы на вакцину сильнее. Эксперты объясняют это высоким уровнем эстрогена. По словам сотрудницы Университета Джонса Хопкинса Сабры Кляйн, есть ряд возможных причин, объясняющих новые данные. Например, пока количество женщин, прошедших вакцинацию, значительно выше, чем мужчин, к тому же женщины чаще противоположного пола сдают тест на коронавирус. Ещё одним фактором, влияющим на эффективность вакцин может быть менопауза, которая у женщин приходится на возраст с 40 до 60 лет. Однако без дополнительных исследований причину выявить трудно, заключили учёные.