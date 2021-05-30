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Times: Британская разведка считает реальной версию лабораторного происхождения ковида

По данным СМИ, ранее западные разведки считали эту версию маловероятной, но теперь пересмотрели свою позицию.

30 мая, 02:35
<p>Лаборатория в Институте вирусологии Ухани. Фото © ТАСС / EPA / SHEPHERD HOU</p>

Лаборатория в Институте вирусологии Ухани. Фото © ТАСС / EPA / SHEPHERD HOU

Разведка Великобритании полагает, что пандемия нового коронавируса на самом деле могла произойти вследствие утечки патогена из университета вирусологии в китайской Ухани. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах страны.

По данным СМИ, ранее западные разведки считали эту версию маловероятной, но теперь пересмотрели свою позицию. В частности, один из источников в американской разведке выразил беспокойство насчёт повторения пандемии в случае, если не удастся найти её причины.

Российские учёные оценили лабораторную версию происхождения коронавируса

Российские учёные оценили лабораторную версию происхождения коронавируса

Напомним, накануне вышла статья в Daily Mail, в которой британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что собираются дополнить свою работу об искусственном происхождении CoViD-19. Они утверждают, что все крупные издания больше года отказывали им в публикации исследования и в результате оно вышло в ежеквартальном журнале Кембриджского университета QRB Discovery. При этом специалистам пришлось изменить основную тему работы.

Онищенко объяснил, почему версию о лабораторном происхождении ковида нельзя доказать

Онищенко объяснил, почему версию о лабораторном происхождении ковида нельзя доказать

Как сообщал Лайф, Далглиш и Соренсен заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. Специалисты проанализировали эксперименты, которые проводились учёными в Ухани в период между 2002 и 2019 годами, и пришли к выводу, что их китайские коллеги, в том числе совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-CoV-2. Затем, по мнению специалистов, они попытались "замести следы" таким образом, чтобы все улики указывали на естественное происхождение вируса.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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