Times: Британская разведка считает реальной версию лабораторного происхождения ковида

Разведка Великобритании полагает, что пандемия нового коронавируса на самом деле могла произойти вследствие утечки патогена из университета вирусологии в китайской Ухани. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах страны.

По данным СМИ, ранее западные разведки считали эту версию маловероятной, но теперь пересмотрели свою позицию. В частности, один из источников в американской разведке выразил беспокойство насчёт повторения пандемии в случае, если не удастся найти её причины.

Напомним, накануне вышла статья в Daily Mail, в которой британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что собираются дополнить свою работу об искусственном происхождении CoViD-19. Они утверждают, что все крупные издания больше года отказывали им в публикации исследования и в результате оно вышло в ежеквартальном журнале Кембриджского университета QRB Discovery. При этом специалистам пришлось изменить основную тему работы.