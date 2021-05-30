В Бразилии прошли массовые митинги против коронавирусной политики президента Болсонару

В Бразилии прошли митинги против коронавирусной политики президента Болсонару. Видео © Folha de S.Paulo

В крупных бразильских городах, таких как Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Сальвадор прошли массовые митинги против президента Бразилии Жаира Болсонару и его коронавирусной политики. Об этом сообщает ежедневная газета Folha de S.Paulo.

Протестующие призвали к закупке вакцин, оказанию экстренной помощи населению, соблюдению прав граждан на достойное образование и здравоохранение. Также участники акции потребовали импичмента Болсонару.

По данным газеты, в акциях протеста приняли участие профсоюзные центры, общественные движения и левые партии — всего в митингах более 80 тысяч человек. На данный момент в Бразилии зафиксировано более 16,4 млн случаев CoViD-19 и 460 тысяч летальных исходов.