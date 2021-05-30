Директор сочинского пляжа выгнал девушек из-под зонтика. Видео © VK / this_is_sochi

На сочинском пляже "Южный-2" разгорелся скандал между двумя посетительницами и директором из-за того, что женщины использовали пляжное оборудование бесплатно. Руководитель пляжа Александр Макаров рассказал Лайфу, почему женщины были неправы.

"Зонтики стоят денег, места платные под зонтиками на любом пляже, не только у нас. На разных пляжах по-разному. На больших пляжах, принадлежащих гостинице, там дорогие шезлонги (8 тыс. рублей стоят) — такое место стоит порядка 500 рублей. У нас подешевле, пляж не такой уж центровой — по 200 рублей. В Европе это стоит 10 евро всегда. По водному кодексу, водный объект — это собственность всех россиян. У нас есть свободные места — 30% от пляжа, не менее, должно быть свободно", — объяснил он.

Директор добавил, что никакого скандала не было бы, если бы женщины просто пришли и расстелили полотенце на бесплатной части пляжа, но они этого не сделали и он попросил заплатить за свою частную собственность.

Макаров также пояснил, что платного на пляже не так много, только шезлонги, туалеты и зонтики, то есть те вещи, которые требуют ухода или дополнительных затрат на обслуживание.

"Души у нас бесплатные, переодевалки бесплатные. Без зонтика, без всего — пожалуйста, лежите, какие проблемы. Туалеты платные, потому что вода стоит денег, туалетная бумага стоит денег. За комфорт нужно платить, конечно", — отметил собеседник Лайфа.

Однако многие пользователи соцсетей, посмотрев видео, хотя и признали правоту директора, но всё же сочли, что друг с другом надо вести себя вежливее, и что его поведение и реакция были излишне грубыми.