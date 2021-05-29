"Белавиа" ответила отказом на предложение Крыма наладить прямое авиасообщение

Белорусская авиакомпания "Белавиа" не планирует выполнять рейсы в Крым. Об этом сообщил её генеральный директор Игорь Чергинец.

"Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение — будем смотреть", — сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".

По словам Чергинца, когда Крым находился в составе Украины, "Белавиа" летала туда с перерывами из-за коммерческих вопросов.