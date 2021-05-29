Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Белавиа" ответила отказом на предложение Крыма наладить прямое авиасообщение

Там заявили, что сначала необходимо на политическом уровне признать полуостров частью России.

29 мая, 23:56
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Белорусская авиакомпания "Белавиа" не планирует выполнять рейсы в Крым. Об этом сообщил её генеральный директор Игорь Чергинец.

"Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение — будем смотреть", сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".

По словам Чергинца, когда Крым находился в составе Украины, "Белавиа" летала туда с перерывами из-за коммерческих вопросов.

"Белавиа" решила снизить потери от санкций полётами в страны СНГ

"Белавиа" решила снизить потери от санкций полётами в страны СНГ

Ранее в Крыму предложили властям Белоруссии наладить прямое авиасообщение. Вице-премьер правительства региона, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов отметил, что курорты и здравницы Чёрного моря ждут белорусских туристов.

Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС. Кроме того, Брюссель рекомендовал европейским авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM и другие.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Случайность или диверсия: почему в Белоруссии в подземном переходе погибло более полусотни человек в возрасте от 14 до 20 лет

вчера в 21:40

На Украине захотели от России репараций и извинений

вчера в 16:05

Пушков раскрыл главную опасность, исходящую от "падающего гегемона" в лице США

вчера в 23:21

Главный тренер "Челси" Тухель после победы в финале ЛЧ впервые встретился с Абрамовичем

сегодня в 00:24

Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-2" состыковался с базовым модулем орбитальной станции

сегодня в 00:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1