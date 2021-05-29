"Белавиа" ответила отказом на предложение Крыма наладить прямое авиасообщение
Там заявили, что сначала необходимо на политическом уровне признать полуостров частью России.
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Белорусская авиакомпания "Белавиа" не планирует выполнять рейсы в Крым. Об этом сообщил её генеральный директор Игорь Чергинец.
"Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение — будем смотреть", — сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".
По словам Чергинца, когда Крым находился в составе Украины, "Белавиа" летала туда с перерывами из-за коммерческих вопросов.
Ранее в Крыму предложили властям Белоруссии наладить прямое авиасообщение. Вице-премьер правительства региона, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов отметил, что курорты и здравницы Чёрного моря ждут белорусских туристов.
Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС. Кроме того, Брюссель рекомендовал европейским авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM и другие.
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