В Египте раскрыли подробности гибели экс-главы разведки Украины во время дайвинга

По предварительным данным, гибель экс-главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя во время дайвинга в Дахабе не имеет уголовной составляющей, такое заявление Генпрокуратуры Египта опубликовано на официальном аккаунте в "Фейсбуке".

"28 мая Генпрокуратура получила уведомление от центральной больницы Дахаба, куда было доставлено тело утонувшего украинца. Сопровождавший его друг, тоже гражданин Украины, рассказал, что во время погружения на глубину 40 метров мужчина очень быстро поднялся на поверхность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после того как Гвоздя вытащили из воды, он был ещё жив, ему пытались оказать первую помощь друг, египетский дайвер, и медики, однако их усилия не увенчались успехом.

Как уточняет прокуратура, смерть украинца наступила в результате резкого кислородного истощения организма из-за быстрого подъёма с глубины. Видимых физических увечий не обнаружено. Также правоохранительные органы уточнили, что у Гвоздя была международная лицензия на погружение на глубину до ста метров.