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В Египте раскрыли подробности гибели экс-главы разведки Украины во время дайвинга

После того как Виктора Гвоздя вытащили из воды, он был ещё жив, ему пытались оказать первую помощь друг, египетский дайвер, и медики, однако их усилия не увенчались успехом.

29 мая, 23:30

Фото © Pixabay

По предварительным данным, гибель экс-главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя во время дайвинга в Дахабе не имеет уголовной составляющей, такое заявление Генпрокуратуры Египта опубликовано на официальном аккаунте в "Фейсбуке".

"28 мая Генпрокуратура получила уведомление от центральной больницы Дахаба, куда было доставлено тело утонувшего украинца. Сопровождавший его друг, тоже гражданин Украины, рассказал, что во время погружения на глубину 40 метров мужчина очень быстро поднялся на поверхность", говорится в сообщении.

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Отмечается, что после того как Гвоздя вытащили из воды, он был ещё жив, ему пытались оказать первую помощь друг, египетский дайвер, и медики, однако их усилия не увенчались успехом.

Как уточняет прокуратура, смерть украинца наступила в результате резкого кислородного истощения организма из-за быстрого подъёма с глубины. Видимых физических увечий не обнаружено. Также правоохранительные органы уточнили, что у Гвоздя была международная лицензия на погружение на глубину до ста метров.

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Напомним, Виктор Гвоздь возглавлял СВР Украины с конца февраля 2014 года, сменив на этом посту Григория Ильяшова. Он был уволен в 2016 году приказом тогдашнего президента страны Петра Порошенко. 28 мая стало известно, что Гвоздь погиб во время дайвинга на отдыхе в Египте, куда отправился с женой.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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