Пушков раскрыл главную опасность, исходящую от "падающего гегемона" в лице США

Сенатор Алексей Пушков раскрыл главную опасность, которая ныне исходит от США. Своё мнение политик выразил в телеграм-канале.

В частности, по словам Пушкова, американцы в данный момент активно вооружаются, поскольку "обеспечить свою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии".

"В условиях "съёживания" сверхдержавы её руководство делает ставку на военную силу. В этом главная опасность, исходящая от падающего гегемона", — написал сенатор.

Напомним, накануне президент США Джо Байден представил американскому конгрессу детальный проект бюджета страны на предстоящий 2022-й финансовый год. Предлагаемые расходы на нужды Пентагона составили 715 миллиардов долларов. В целом на оборонные нужды Байден просит у конгресса почти 753 миллиарда (+12,5 миллиарда долларов по сравнению с показателем предыдущего года). Из проекта следует, что в целом сумма правительственных расходов будет увеличена примерно в четыре раза — с 1,52 триллиона до шести триллионов долларов. Ожидается, что такие расходы для правительства Штатов станут наибольшими со времён окончания Второй мировой войны.