Пушков раскрыл главную опасность, исходящую от "падающего гегемона" в лице США
По мнению сенатора, в настоящее время Штаты проходят стадию "съёживания сверхдержавы".
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Сенатор Алексей Пушков раскрыл главную опасность, которая ныне исходит от США. Своё мнение политик выразил в телеграм-канале.
В частности, по словам Пушкова, американцы в данный момент активно вооружаются, поскольку "обеспечить свою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии".
"В условиях "съёживания" сверхдержавы её руководство делает ставку на военную силу. В этом главная опасность, исходящая от падающего гегемона", — написал сенатор.
Напомним, накануне президент США Джо Байден представил американскому конгрессу детальный проект бюджета страны на предстоящий 2022-й финансовый год. Предлагаемые расходы на нужды Пентагона составили 715 миллиардов долларов. В целом на оборонные нужды Байден просит у конгресса почти 753 миллиарда (+12,5 миллиарда долларов по сравнению с показателем предыдущего года). Из проекта следует, что в целом сумма правительственных расходов будет увеличена примерно в четыре раза — с 1,52 триллиона до шести триллионов долларов. Ожидается, что такие расходы для правительства Штатов станут наибольшими со времён окончания Второй мировой войны.
Ранее Пушков объяснил отказ Пентагона называть Россию врагом. Кроме того, сенатор, комментируя недавнее скандальное высказывание президента Польши Анджея Дуды о "ненормальной России", призвал главу республики "посмотреть в зеркало" и проанализировать собственную политику.
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