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В России изменились правила выдачи загранпаспортов

Время ожидания в очередях теперь не будет превышать 15 минут.

29 мая, 22:55
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

30 мая начал действовать Новый административный регламент процедуры получения загранпаспортов в России, закреплённый приказом МВД от 31 марта.

Новые правила, в частности, коснутся времени ожидания в очередях, которое теперь не будет превышать 15 минут. Помимо этого в местах выдачи загранпаспортов должны находиться стенды с образцами заполнения заявлений и списком бумаг, необходимых для получения документа.

В МИД РФ разъяснили новые правила выдачи загранпаспортов

В МИД РФ разъяснили новые правила выдачи загранпаспортов

В соответствии с регламентом, загранпаспорта по-прежнему можно получить в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России за рубежом.

Ранее стало известно, что россияне смогут привязать сертификат о вакцинации от ковида к загранпаспорту.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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