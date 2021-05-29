В России изменились правила выдачи загранпаспортов
Время ожидания в очередях теперь не будет превышать 15 минут.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
30 мая начал действовать Новый административный регламент процедуры получения загранпаспортов в России, закреплённый приказом МВД от 31 марта.
Новые правила, в частности, коснутся времени ожидания в очередях, которое теперь не будет превышать 15 минут. Помимо этого в местах выдачи загранпаспортов должны находиться стенды с образцами заполнения заявлений и списком бумаг, необходимых для получения документа.
В соответствии с регламентом, загранпаспорта по-прежнему можно получить в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России за рубежом.
Ранее стало известно, что россияне смогут привязать сертификат о вакцинации от ковида к загранпаспорту.
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