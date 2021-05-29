В России изменились правила выдачи загранпаспортов

Новые правила, в частности, коснутся времени ожидания в очередях, которое теперь не будет превышать 15 минут. Помимо этого в местах выдачи загранпаспортов должны находиться стенды с образцами заполнения заявлений и списком бумаг, необходимых для получения документа.