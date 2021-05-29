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Победа "Челси" в финале Лиги чемпионов серьёзно навредила "Зениту"

Ранее лондонцы минимально обыграли в главном матче самого престижного клубного европейского турнира "Манчестер Сити".

29 мая, 22:25
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

Победа лондонского "Челси" в финале Лиги чемпионов отправила петербургский "Зенит" в третью корзину при жеребьёвке группового этапа следующего розыгрыша самого престижного клубного европейского турнира.

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Если бы другой английский клуб, ставший чемпионом своей страны ("Манчестер Сити"), выиграл Лигу чемпионов, тогда петербуржцы остались бы в первой корзине. А так их место занял именно "Челси", "Зенит" упал в третью корзину. Теперь во время жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов ему достанутся соперники из первой, второй и четвёртой корзин. Другой клуб из РПЛ — московский "Спартак", если выйдет в групповой этап турнира, перед жеребьёвкой точно будет в четвёртой корзине.

Напомним, "Челси" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Единственный гол забил немецкий полузащитник Кай Хаверц. При этом перед финалом болельщики двух британских клубов устроили погромы. А ранее во втором по значимости клубном турнире Старого Света испанский "Вильярреал" обыграл английский "Манчестер Юнайтед".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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