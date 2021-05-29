Победа "Челси" в финале Лиги чемпионов серьёзно навредила "Зениту"
Ранее лондонцы минимально обыграли в главном матче самого престижного клубного европейского турнира "Манчестер Сити".
Фото © ТАСС / PA
Победа лондонского "Челси" в финале Лиги чемпионов отправила петербургский "Зенит" в третью корзину при жеребьёвке группового этапа следующего розыгрыша самого престижного клубного европейского турнира.
Если бы другой английский клуб, ставший чемпионом своей страны ("Манчестер Сити"), выиграл Лигу чемпионов, тогда петербуржцы остались бы в первой корзине. А так их место занял именно "Челси", "Зенит" упал в третью корзину. Теперь во время жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов ему достанутся соперники из первой, второй и четвёртой корзин. Другой клуб из РПЛ — московский "Спартак", если выйдет в групповой этап турнира, перед жеребьёвкой точно будет в четвёртой корзине.
Напомним, "Челси" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Единственный гол забил немецкий полузащитник Кай Хаверц. При этом перед финалом болельщики двух британских клубов устроили погромы. А ранее во втором по значимости клубном турнире Старого Света испанский "Вильярреал" обыграл английский "Манчестер Юнайтед".
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