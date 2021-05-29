Победа "Челси" в финале Лиги чемпионов серьёзно навредила "Зениту"

Если бы другой английский клуб, ставший чемпионом своей страны ("Манчестер Сити"), выиграл Лигу чемпионов, тогда петербуржцы остались бы в первой корзине. А так их место занял именно "Челси", "Зенит" упал в третью корзину. Теперь во время жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов ему достанутся соперники из первой, второй и четвёртой корзин. Другой клуб из РПЛ — московский "Спартак", если выйдет в групповой этап турнира, перед жеребьёвкой точно будет в четвёртой корзине.