Сенсации, флаги и канадское фиаско: Почему мы никогда не забудем этот ЧМ по хоккею

Проведение любого крупного спортивного турнира в нынешних условиях — уже огромный праздник. Даже без болельщиков на трибунах — всё равно. У жителей планеты ещё свежи воспоминания о сложной весне 2020 года, когда спорта не было от слова "совсем". Разве что белорусский чемпионат по футболу баловал матчами. Но благо, эти времена остались в прошлом. В мае традиционно на авансцену выходит чемпионат мира по хоккею. Правда, очередной турнир превратился в самое настоящее безумие, которое, впрочем, не позволит нам его забыть. По крайней мере, помнить будем ещё очень долго.

Парад сенсаций: канадское фиаско и шведское дно

Возглавляют весь этот сумасшедший перформанс сами команды. Причём не абы кто, а гранды мирового хоккея. Канадские болельщики уже не стесняются выражений, говоря о своей сборной. Ещё бы — три поражения в трёх первых матчах. И ладно бы соперники были, как Россия, так нет — Латвия с Германией. Да ещё и США, но с каким счётом! Родоначальники хоккея на этом турнире как никогда близки к пропасти, из которой им будет аукаться очень долго. До самой Олимпиады в Пекине.

Одной ногой там и Швеция. "Тре Крунур" (три короны) на турнир приехали с достаточно мощным составом. Наряду с чехами их относили к числу главных фаворитов. А что теперь? Унылое последнее место в группе. Даже сборная Великобритании (да-да, там тоже играют в хоккей) выше. Приговор скандинавам может подписать в последнем туре именно наша команда.

Однако с какими-то прогнозами на этом турнире лучше не спешить. Вот, к примеру, сборная Словакии. Выдаёт образцовый хоккей против России, побеждает, лидирует в группе, а потом проигрывает Швейцарии со счётом 1:8. Последние, к слову, тоже хороши: взяли и проиграли до этого шведам 0:7. А вишенкой на торте стали британцы, которые победили Белоруссию. Первая за 59 лет победа в основное время для команды из королевства. Кажется, логика навсегда покинула этот чемпионат.

Скандал с флагами

История с флагом Белоруссии и рижской мэрией имеет к спорту косвенное отношение, но на общее впечатление от ЧМ влияет знатно. Если вы упустили, то напомним: мэр латышской столицы и министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич взяли и заменили государственный белорусский флаг на оппозиционный бело-красно-белый. Естественно, что это не могло не стать скандалом. Дошло до того, что в IIHF потребовали снять свои флаги по всему городу в знак протеста против такого шага властей. Просили — получите.

"Президент IIHF потребовал, чтобы в Риге красно-белые флаги свободы Белоруссии были заменены на прежние. В противном случае требовалось снять флаги IIHF. Каждый сам выбирает сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги IIHF", — написал мэр Риги Мартиньш Стакис.

И ладно бы только на флагах остановились. Латышский парламентарий Айгарс Бикше и вовсе предложил взять всю белорусскую команду в заложники и держать до тех пор, пока Минск не освободит всех политзаключённых. Правда, позже пришлось за свои слова извиниться. Благо на сборной Белоруссии это никак не сказалось, и она продолжила играть. Не будем забывать и о том, что изначально чемпионат планировался не только в Риге, но ещё и в Минске.

На этом фоне прилетело ещё непонятно за что и нашей стране. Наш триколор висел с флагами других участников ЧМ и никому, казалось бы, не мешал. Но и тут рижские власти решили диктовать свои порядки: они сняли Государственный флаг РФ, заменив его на символику Олимпийского комитета нашей страны.

"Как известно, мы находимся под санкциями. На стадионе, в отеле, где расположен оргкомитет и находятся команды, нашего флага нет, там только флаг с эмблемой ОКР. То, что было в городе, это решение города", — комментировал ситуацию глава ФХР Владислав Третьяк.

И вот что ещё интересно: буквально несколько дней назад на официальном сайте чемпионата мира в разделе "Участники" можно было увидеть наш флаг и сборную России. Теперь же всё согласно принятым правилам: символика ОКР и соответствующая сборная.

"Пузырь" и поездки в полной амуниции

Непосредственно участникам соревнований этот турнир запомнится не только скандалами и сенсациями, но ещё и жёсткими коронавирусными ограничениями. По сути, спортсмены вынуждены жить в самом настоящем "пузыре", из которого нельзя выходить. Да и в нём всё очень строго.

Фото © ФХР

Ещё до начала турнира на себе это ощутили игроки сборной России, которым пришлось добираться на тренировку уже в форме. Если вы думаете, что амуниция хоккеистов — это что-то сродни футбольным трусам и майке, то вы очень сильно ошибаетесь. Особенно тяжело было нашим вратарям, у которых обмундирование ещё тяжелее.

"Что же касается "пузыря", то мы испытали совершенно новые для себя ощущения. По прибытии в Латвию мы прошли тестирование и на 48 часов отправились на самоизоляцию в свой номер: никто не имел права выходить, а еду оставляли за дверью. В такие моменты начинаешь сильнее ценить простые человеческие возможности, после всех необходимых процессов мы были допущены к тренировкам. Однако команде по-прежнему запрещено выходить на улицу, у нас есть только пять метров, разделяющих автобус и арену, а также небольшая ограждённая зона перед нашим отелем, где можно находиться неограниченное время", — отмечал врач нашей команды Егор Козлов.

Куда сильнее не повезло сборной Италии. У них перед самым стартом заболело аж 15 человек. Для далеко не самой хоккейной страны — настоящая трагедия. И тем не менее парни с Апеннин нашли в себе силы и показали себя на чемпионате. Чего не стал делать тренер британцев Питер Рассел. Он просто взял и не поехал с национальной командой, решив, что важнее остаться дома с семьёй. Та, естественно, его поддержала.