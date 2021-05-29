Нурмагомедов ответил на слова Кадырова о том, что является проектом UFC

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он является проектом UFC, и ответил на предложение сразиться с бойцом из лиги "Ахмат".

"Неинтересно комментировать. У каждого человека есть своё мнение. Какие эмоции были, когда прочитал это? Весь мир меня обсуждает. Это вам, кто не сталкивался с этим (когда про вас пишут), кажется, что нужно так или не так реагировать. У каждого человека своё мнение", — отметил Нурмагомедов в беседе с журналистами.

Как утверждает боец, он уже "набрался жизненного опыта" и не считает нужным реагировать на такие вещи.

"Я не стал реагировать, потому что у меня есть определённый жизненный опыт. Я никак не отреагировал. Я и проект UFC, и чемпион UFC... У меня было очень много высказываний в жизни: и хорошие, и плохие. Это всё анализируется. Когда проходит время, смотришь назад, что можно было сказать, как сказать, в каком направлении", — подчеркнул спортсмен.

Кроме того, Нурмагомедов рассказал, что не испытывает разочарования после комментариев в свой адрес бойца Хамзата Чимаева. Тот ранее заявил, что "порвёт" бывшего чемпиона UFC.

"Не было никакого разочарования, я этого человека никогда не видел. Мы с ним общались по телефону пару раз. Разочарование бывает, когда от человека ждёшь отдачи, а я от этого человека ничего никогда не ждал. Если он считает нужным, пусть пишет... Я думаю, что не подойду [к Чимаеву]. Высказывания Артёма Лобова и его — это не одно и то же", — резюмировал Нурмагомедов.