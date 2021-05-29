Игрок "Челси" Н’Голо Канте признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов
Француз стабильно действовал в полузащите лондонцев и срывал атаки "Манчестер Сити" хитрыми перехватами, отметили в УЕФА.
Н’Голо Канте. Фото © Twitter / UEFAcom_ru
Французский полузащитник "Челси" Н’Голо Канте признан лучшим игроком победного для лондонского клуба финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Лучший игрок финала... Н'Голо Канте! 👏🥇— УЕФА (@UEFAcom_ru) May 29, 2021
Заслужил? 😉#ЛигаЧемпионов | #финалЛЧ pic.twitter.com/v6oqAZdrWW
"Он стабильно и прочно обосновался в полузащите "Челси", изматывая футболистов "Сити" и срывая атаки хитрыми перехватами", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Канте сыграл решающую роль в победе лондонцев, когда в начале второго тайма сделал подкат под Кевина Де Брёйне.
Напомним, в решающем матче главного европейского клубного турнира "Челси" победил "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Победный гол забил немецкий полузащитник Кай Хаверц.
Комментариев: 0