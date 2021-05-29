Игрок "Челси" Н’Голо Канте признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Французский полузащитник "Челси" Н’Голо Канте признан лучшим игроком победного для лондонского клуба финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Об этом сообщается на сайте УЕФА.

"Он стабильно и прочно обосновался в полузащите "Челси", изматывая футболистов "Сити" и срывая атаки хитрыми перехватами", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Канте сыграл решающую роль в победе лондонцев, когда в начале второго тайма сделал подкат под Кевина Де Брёйне.