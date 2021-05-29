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Игрок "Челси" Н’Голо Канте признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Француз стабильно действовал в полузащите лондонцев и срывал атаки "Манчестер Сити" хитрыми перехватами, отметили в УЕФА.

29 мая, 22:19

Н’Голо Канте. Фото © Twitter / UEFAcom_ru

Французский полузащитник "Челси" Н’Голо Канте признан лучшим игроком победного для лондонского клуба финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Об этом сообщается на сайте УЕФА.

"Он стабильно и прочно обосновался в полузащите "Челси", изматывая футболистов "Сити" и срывая атаки хитрыми перехватами", — говорится в сообщении.

Игрок "Челси" Н’Голо Канте признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Игрок "Челси" Н’Голо Канте признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Также отмечается, что Канте сыграл решающую роль в победе лондонцев, когда в начале второго тайма сделал подкат под Кевина Де Брёйне.

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Напомним, в решающем матче главного европейского клубного турнира "Челси" победил "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Победный гол забил немецкий полузащитник Кай Хаверц.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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