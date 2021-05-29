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"Мы заслуживали забить гол": Гвардиола оценил итоги проигранного финала ЛЧ против "Челси"

"Манчестер Сити" нанёс лишь один удар в створ ворот соперника — в первом тайме.

29 мая, 22:50
<p>Хосеп Гвардиола. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1398765381595144192/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFAcom_ru</a></p>

Хосеп Гвардиола. Фото © Twitter / UEFAcom_ru

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал проигранный финал Лиги чемпионов против "Челси", который прошёл в Порту. Испанец отметил, что его команда во втором тайме смотрелась лучше, заслуживала забить гол, но в итоге не смогла.

"Всегда нужно стараться побеждать. Во втором тайме у них была одна контратака с Пулишичем. Это правда хорошая команда, и мы отлично играли против неё. Во втором тайме мы заслуживали забить один гол, но сделать этого не удалось", — приводятся слова Гвардиолы на сайте УЕФА.

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По словам тренера, действовать против оборонительной структуры соперника было непросто. В частности, у "Манчестера" не получилось организовать длинные забросы мяча. Гвардиола добавил, что в такие моменты нужно вдохновение.

"Впервые попав в финал Лиги чемпионов, мы хорошо сыграли. Проявили смелость, особенно во втором тайме <...> Будем трудиться усерднее", — заверил наставник и поздравил "Челси" с победой.

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Стоит отметить, что "Манчестер Сити" в финале нанёс только один удар в створ ворот соперника. При этом во втором тайме и вовсе не было ни одного удара. Хосеп Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов с 2011 года. Нынешний финал стал для него третьим. В 2009 и 2011 годах испанец дважды побеждал с "Барселоной".

Напомним, "Челси" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Единственный гол забил немецкий полузащитник Кай Хаверц. Перед финалом болельщики двух английских клубов устроили погромы. А ранее во втором по значимости клубном турнире Старого Света испанский "Вильярреал" обыграл английский "Манчестер Юнайтед".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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