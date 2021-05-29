Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал проигранный финал Лиги чемпионов против "Челси", который прошёл в Порту. Испанец отметил, что его команда во втором тайме смотрелась лучше, заслуживала забить гол, но в итоге не смогла.

"Всегда нужно стараться побеждать. Во втором тайме у них была одна контратака с Пулишичем. Это правда хорошая команда, и мы отлично играли против неё. Во втором тайме мы заслуживали забить один гол, но сделать этого не удалось", — приводятся слова Гвардиолы на сайте УЕФА.

По словам тренера, действовать против оборонительной структуры соперника было непросто. В частности, у "Манчестера" не получилось организовать длинные забросы мяча. Гвардиола добавил, что в такие моменты нужно вдохновение.

"Впервые попав в финал Лиги чемпионов, мы хорошо сыграли. Проявили смелость, особенно во втором тайме <...> Будем трудиться усерднее", — заверил наставник и поздравил "Челси" с победой.