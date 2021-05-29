Главный тренер "Челси" Тухель — о победе в ЛЧ: Мы хотели быть камушком в обуви "Ман Сити"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу лондонцев над "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов, который прошёл в Порту. Немец отметил, что лондонцы были полны решимости выиграть матч.

"Мы хотели быть камушком в их обуви. Призывали всех играть смелее и искать опасные контратаки. Это была тяжёлая игра физически. Нужно было помогать друг другу", — сказал Тухель в беседе с BT Sport.

Тренер отметил, что не может выразить словами свои чувства после игры. Тухель напомнил, что этот финал Лиги чемпионов стал вторым в карьере и совсем другим по ощущениям, нежели первый год назад, когда ПСЖ под его руководством проиграл "Баварии".