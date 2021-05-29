Главный тренер "Челси" Тухель — о победе в ЛЧ: Мы хотели быть камушком в обуви "Ман Сити"
Журналист Фабрицио Романо сообщил, что после триумфа лондонцы планируют предложить Тухелю новый долгосрочный контракт. Действие текущего договора заканчивается 30 июня 2022 года.
Томас Тухель. Фото © Twitter / UEFAcom_ru
Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу лондонцев над "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов, который прошёл в Порту. Немец отметил, что лондонцы были полны решимости выиграть матч.
"Мы хотели быть камушком в их обуви. Призывали всех играть смелее и искать опасные контратаки. Это была тяжёлая игра физически. Нужно было помогать друг другу", — сказал Тухель в беседе с BT Sport.
Тренер отметил, что не может выразить словами свои чувства после игры. Тухель напомнил, что этот финал Лиги чемпионов стал вторым в карьере и совсем другим по ощущениям, нежели первый год назад, когда ПСЖ под его руководством проиграл "Баварии".
Тем временем журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Челси" планирует предложить Тухелю новый долгосрочный контракт. Действие текущего договора заканчивается 30 июня 2022 года. Напомним, лондонцев он возглавил в январе этого года, сменив на посту Фрэнка Лэмпарда.
Как сообщал Лайф, "Челси" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Единственный гол забил немецкий полузащитник Кай Хаверц. Лучшим игроком матча был признан французский полузащитник Нголо Канте.
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