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Bloomberg: Евросоюз предложил США ответить на "враждебные" действия России

По данным СМИ, совместное заявление Брюсселя и Вашингтона будет принято на саммите, который состоится за день до встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

29 мая, 23:06

Фото © ТАСС / Zuma

Брюссель направил Вашингтону проект совместного заявления для саммита ЕС-США 15 июня, в котором предлагается "решительно ответить" на модель "негативного поведения" и "враждебные действия" России. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на её повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий", — говорится в документе, цитату из которого приводит агентство.

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По данным СМИ, на саммите, который состоится в Брюсселе за день до встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, ЕС и Вашингтон заявят, что выступают против "репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых средств массовой информации". Также предполагается, что они усилят экономическое сотрудничество и объявят о противостоянии Китаю.

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Напомним, ранее лидеры стран ЕС на саммите выразили солидарность с Чехией после скандала с Россией и поддержали действия Праги по высылке дипломатов РФ. Кроме того, главы государств Евросоюза поручили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю подготовить доклад по отношениям с Россией к саммиту 15 июня.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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