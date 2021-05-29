Bloomberg: Евросоюз предложил США ответить на "враждебные" действия России

Брюссель направил Вашингтону проект совместного заявления для саммита ЕС-США 15 июня, в котором предлагается "решительно ответить" на модель "негативного поведения" и "враждебные действия" России. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на её повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий", — говорится в документе, цитату из которого приводит агентство.

По данным СМИ, на саммите, который состоится в Брюсселе за день до встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, ЕС и Вашингтон заявят, что выступают против "репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых средств массовой информации". Также предполагается, что они усилят экономическое сотрудничество и объявят о противостоянии Китаю.