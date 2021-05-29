Автор победного гола в финале ЛЧ Хаверц матом ответил на вопрос о своей трансферной цене

Забивший решающий гол в финале Лиги чемпионов игрок "Челси" матом прокомментировал свою цену. Видео © FootyRustling

Немецкий полузащитник "Челси" Кай Хаверц, забивший решающий гол в финале Лиги чемпионов, эмоционально и с матом ответил на вопрос о своей трансферной цене после победы над "Манчестер Сити".

"Мне *** (всё равно). Мы выиграли Лигу чемпионов", — сказал 21-летний футболист лондонского клуба.