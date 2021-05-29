Автор победного гола в финале ЛЧ Хаверц матом ответил на вопрос о своей трансферной цене
Полузащитник "Челси" забил гол на 42-й минуте и принёс лондонцам вторую в истории победу в Лиге чемпионов.
Забивший решающий гол в финале Лиги чемпионов игрок "Челси" матом прокомментировал свою цену. Видео © FootyRustling
Немецкий полузащитник "Челси" Кай Хаверц, забивший решающий гол в финале Лиги чемпионов, эмоционально и с матом ответил на вопрос о своей трансферной цене после победы над "Манчестер Сити".
"Мне *** (всё равно). Мы выиграли Лигу чемпионов", — сказал 21-летний футболист лондонского клуба.
Напомним, что Хаверц перешёл в "Челси" из леверкузенского "Байера" в сентябре прошлого года. Тогда лондонский гранд заплатил за игрока примерно 70 миллионов евро без учёта бонусов.
Как сообщал Лайф, "Челси" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Единственный гол забил немецкий полузащитник Кай Хаверц на 42-й минуте с передачи Мейсона Маунта. Лучшим игроком матча был признан французский полузащитник Нголо Канте.
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